Красноярский губернатор удивлен обстоятельствами бегства сына из-под домашнего ареста в Италии

Красноярский губернатор Александр Усс не знает, каким образом его сын Артем Усс смог сбежать из-под домашнего ареста в Италии. Где он находится, главе региона также неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Александр Ус прокомментировал ситуацию с его сыном представителям СМИ после сообщения о побеге Артема. «Меня, как отца, конечно, беспокоит судьба сына. Его местонахождение мне неизвестно, как и детали происшедшего. По словам Артема, квартира, в которой он находился под домашним арестом, очень тщательно охранялась карабинерами. Его посещали даже несколько раз ночью, это бывало периодически, поэтому мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда»,– сказал красноярский губернатор.

По мнению Александра Усса, Артем невиновен, и эту позицию разделяет группа адвокатов из разных стран. Глава региона утверждает, что арест стал для его сына шоком, из-за которого «Артем утратил всякую веру в справедливость и настоящее правосудие».

«Дело против него было грубо сфальсифицировано. Даже фотография, которая находилась в суде, это фотография другого человека… Поэтому я абсолютно убежден, что он стал либо какой-то жертвой для пополнения залогового фонда (для возможности обмена.– «Ъ»), либо представлял какой-то интерес в большой геополитической игре»,– добавил Александр Усс.

Как сообщал «Ъ», Артем Усс нарушил условия домашнего ареста, сломал свой электронный браслет и покинул квартиру, где находился по решению суда.

Напомним, в октябре прошлого года Артем Усс был задержан в Италии по запросу американского Минюста. Его подозревают в нарушении режима санкций и отмывании денег. Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США, затем задержанный был переведен под домашний арест.

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Валерий Лавский