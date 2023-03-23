СМИ: сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста

Сын губернатора Красноярского края, предприниматель Артем Усс нарушил условия домашнего ареста, сообщает «Ъ». Он сломал свой электронный браслет и покинул квартиру, где находился по решению суда, до прибытия карабинеров, сообщает La Stampa.

На этой неделе стало известно, что суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В октябре прошлого года Артем Усс был задержан в Италии по запросу Минюста США. Его подозревают в нарушении режима санкций и отмывании денег. Артем Усс неоднократно заявлял о своей невиновности. В октябре в Милане на заседании суда Артем Усс заявил, что не желает, чтобы его экстрадировали в США. До ноября он находился в тюрьме города Бусто-Арсицио, затем был переведен под домашний арест

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Анна Егорова