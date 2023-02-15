Лавров: Россия кардинально пересмотрит обязательства перед международными организациями

Россия сейчас проводит кардинальный пересмотр всех своих обязательств перед международными организациями, заявил глава МИДа Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме. По его словам, речь об организациях, которые проявили «дискриминационное отношение» к РФ, в том числе приняв «антироссийские резолюции».

«Мы сейчас проводим кардинальный пересмотр всех наших обязательств перед международными организациями, которые проявили откровенно дискриминационное отношение, которые грубейшим образом нарушили свои уставные принципы равноправия участников, которые нарушают правила и процедуры ежедневно, лишь бы только нарушить правила консенсуса, которые там существуют, и принять антироссийские резолюции»,— рассказал министр (цитата по ТАСС).

Господин Лавров также сообщил, что Москва задерживает выплату взносов в организациях, где «ущемляют» ее интересы. «В организации, где происходит ущемление наших интересов, мы задерживаем выплату взносов. Это произошло, скажем, и в Организации по запрещению химического оружия, где введен нелегитимный противоречащий конвенции механизм»,— рассказал глава российского МИДа.

Министр высказал мнение, что Запад ведет против России «гибридную войну» с целью превратить ее «в страну-изгоя». «Цель этой войны не скрывается: это не только нанести поражение нашей стране на поле боя, разрушив российскую экономику, но и окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие страны-изгоя»,— убежден господин Лавров.

Тезис о «гибридной войне» неоднократно использовался российскими властями. В частности, в МИД РФ еще в январе говорили, что «идет гибридная война против нашей страны». Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что события на Украине стали итогом «многолетней подготовки США к гибридной войне против России».

15 марта 2022 года Россия начала процесс выхода из Совета Европы (СЕ). В тот же день комитет министров СЕ одобрил резолюцию об исключении России из организации. В ноябре Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда РФ при СЕ, так как российское постпредство при организации в Страсбурге прекратило свою работу. Парламентская ассамблея СЕ приняла резолюцию о признании политического режима в РФ «террористическим».

Лаура Кеффер