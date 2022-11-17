Госуслуги вывели в топ

РФ заняла десятое место в международном рейтинге развития информационных технологий в госсекторе GovTech Maturity Index 2022, составленном Всемирным банком. Страна значительно улучшила свои позиции — если по результатам 2020 года РФ была в списке стран с рейтингом В, то сейчас оказалась десятой в списке с самым высоким А-рейтингом, куда помимо нее вошли еще 68 стран (всего же рейтинг охватывает 198 стран). В тройке лидеров — Южная Корея, Бразилия и Саудовская Аравия. В российском Минэкономики рассчитывают, что высокая позиция РФ расширит возможности для продвижения ее цифровых продуктов и решений в страны и регионы с менее развитыми технологиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

РФ в рейтинге развития информационных технологий в госсекторе GovTech Maturity Index 2022 (GTMI) Всемирного банка попала в шорт-лист государств с самым высоким А-рейтингом, заняв десятую строку списка с индексом зрелости в 0,897 балла (измеряет прогресс в развитии базовых госсистем, госуслуг, институциональной среды, вовлеченность населения в цифровую среду). Отнесение стран в группы от A до D производится на основе их среднего балла, РФ по всем четырем субиндексам оказалась в группе с А-рейтингом.

Всего рейтинг охватывает 198 стран, в пятерке лидеров этого года — Южная Корея (0,991 балла), Бразилия (0,975), Саудовская Аравия (0,971), ОАЭ (0,961) и Эстония (0,956). Также опередили РФ Франция (0,945 балла), Индия (0,94), Литва (0,918) и Монголия (0,907). По итогам рейтинга 2020 года РФ оказалась в списке стран с В-рейтингом, напоминают в Минэкономики. Отметим, что в 2022 году рейтинг А присвоен 69 странам, рейтинг В получили 46 стран, С — 53 страны, D — 30 стран. В 2022 году среднее значение GTMI составило 0,552 балла (в 2020 году — только 0,519 балла). Впрочем, с того времени методика расчета рейтинга была обновлена — теперь он учитывает 40 индикаторов (в марте 2022 года был запущен онлайн-опрос, чтобы участники рейтинга могли отразить последние разработки и результаты своих инициатив в области государственных технологий).

Субиндекс базовых госсистем (CGSI) рассчитывается по 17 показателям и охватывает ключевые аспекты общегосударственного подхода, включая гособлако и другие платформы. Субиндекс предоставления госуслуг (PSDI) учитывает девять показателей, измеряя «зрелость» онлайн-порталов госуслуг с упором на их дизайн и общедоступность. Субиндекс вовлеченности граждан в цифровую среду (DCEI) включает шесть показателей и оценивает в том числе механизмы обратной связи с гражданами, открытые данные. Субиндекс институциональной среды (GTEI) оценивает 16 показателей, в том числе стратегии, институты, законы, инновационную политику и программы развития государственных технологий. Отметим, что наибольшее значение у РФ по субиндексу PSDI (0,960 балла), наименьшее по DCEI (0,828 балла).

Как рассказали “Ъ” в Минэкономики, результаты прошлого рейтинга вызвали сомнения у ведомства. В этот раз было проведено много встреч и консультаций с сотрудниками и менеджментом ВБ. Специалисты Минэкономики, Минцифры, а также профильных подразделений других ФОИВ проанализировали имеющиеся крупные цифровые продукты (в том числе «Госуслуги», «цифровые налоги», Единую медицинскую информационно-аналитическую систему) и направили результаты этой работы во Всемирный банк. По словам замглавы Минэкономики Владимира Ильичева, высокая позиция в рейтинге GTMI расширяет возможности для продвижения отечественных цифровых продуктов и решений в страны и регионы с менее развитыми технологиями — рейтинг А существенно повысит возможности РФ в участии и победе в закупочных конкурсах.

Венера Петрова