Еще неделю, до конца марта, в Саду имени Баумана в Москве можно увидеть выставку работ Надежды Храмовой «Дети Надежды». Надежда сотрудничает с Русфондом с 2016 года — фотографирует детей, которым нужна помощь, а журналисты Русфонда пишут о них. Благодаря этому удается собрать средства на дорогие операции, жизненно важные лекарства, восстановительное лечение. Каждый портрет на выставке — история спасения жизни ребенка.

Ярослав из Сургута, Миша из Арзамаса, Юля из Омской области, Никита из Кировской... Каждую неделю Надежда Храмова отправляется в новую поездку по стране, часто это небольшие города, отдаленные села, куда не так просто добраться. Надежда рассказывает, что не была, пожалуй, только на Чукотке, но и там очень хочет побывать.

У каждого из 19 героев выставки разные судьбы, разные семьи и диагнозы, но объединяет их одно: им очень нужна была наша помощь и она была оказана — благодаря читателям Русфонда, газеты «Коммерсантъ» и других партнерских СМИ, а также жертвователям из крупных государственных и частных компаний. На выставке — фотографии разных лет. О ком-то из героев мы писали совсем недавно, а кто-то уже вырос и даже успел закончить школу, кто-то стал полностью здоров, а кому-то удалось значительно улучшить качество жизни, открыть новые возможности, получить важную поддержку на пути к полноценной счастливой жизни. А еще у каждого из героев была мечта: научиться завязывать шнурки, прокатиться на велосипеде, просто встать на ноги и ходить самому, без помощи мамы, наконец, просто жить каждый день, не испытывая боли.

— Для меня эта выставка — большая радость! Прежде всего потому, что вспоминаешь историю каждого ребенка и понимаешь, что помощь пришла вовремя. Это самое главное,— говорит Надежда.

Она всегда хотела приносить пользу людям, мечтала стать врачом, окончила медицинский университет, работала волонтером в больницах, а еще всерьез увлекалась фотографией. И так вышло, что увлечение превратилось в профессию.

— Обычно в своих поступках люди руководствуются разумом, но очень часто эмоциями тоже. Для меня было важно передать именно эмоции, настроение, атмосферу, чувства, рассказать обо всем без слов,— объясняет Надежда.— Это трудно и, надо признать, не всегда получается, но когда получается, есть повод гордиться своей работой.

На этот раз у Надежды все получилось. Это отмечают и наши друзья из Сада имени Баумана, с которыми Русфонд и Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова организуют уже не первую выставку:

— Каждое фото говорит едва ли не громче журналистского текста, демонстрирует, как порой хрупка человеческая жизнь, как близка беда — и как сильна надежда. В объективе фотографа — неповторимые детские характеры, атмосфера заботы близких, которая отражается в деталях, видимых взгляду лишь проницательного и тонко чувствующего человека. Эта выставка показывает, как красота в глазах смотрящего помогает самым уязвимым, пробуждает милосердие, рождает добро.

Наверное, неслучайно выставка Храмовой открылась в самый первый день весны, ведь весна — время надежды и веры в лучшее, что бы ни происходило в жизни. А еще это история о том, что даже самая малая помощь важна и каждый может спасти чью-то жизнь, если на минуту остановится, задумается и не пройдет мимо. Такая возможность есть сейчас у каждого посетителя Сада имени Баумана — вход на выставку свободный.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда