Corriere della Sera: скрывшийся из-под домашнего ареста в Италии Артем Усс мог покинуть страну

Сын губернатора Красноярского края бизнесмен Артем Усс, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, мог уже покинуть эту страну, сообщает местная газета Corriere della Sera. По ее данным, он мог улетать на частном самолете из аэропорта Линате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Усс

Фото: социальные сети Артем Усс

Фото: социальные сети

Как утверждает газета, «нельзя исключать причастность спецслужб Москвы к содействию побегу». Сейчас итальянские следователи проверяют данные с камер наблюдения в жилом комплексе, где проживал господин Усс, а также с уличных камер.

Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют его в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег. Он вину отрицает. 27 октября Артем Усс был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег, его объявили в федеральный розыск. 2 декабря Артема Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана.

21 марта суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США. Его адвокаты обещали обжаловать это решение. Вчера, 22 марта, итальянские издания La Stampa и ANSA сообщили, что господин Усс сбежал из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет.

Подробнее о его деле — в материале «Ъ» «Усса-младшего отмывают от США в России».

Лаура Кеффер