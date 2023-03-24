Corriere della Sera: скрывшийся из-под домашнего ареста в Италии Артем Усс мог покинуть страну

Сын губернатора Красноярского края бизнесмен Артем Усс, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, мог уже покинуть эту страну, сообщает местная газета Corriere della Sera. По ее данным, он мог улетать на частном самолете из аэропорта Линате.
Артем Усс
Фото: социальные сети
Как утверждает газета, «нельзя исключать причастность спецслужб Москвы к содействию побегу». Сейчас итальянские следователи проверяют данные с камер наблюдения в жилом комплексе, где проживал господин Усс, а также с уличных камер.
Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют его в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег. Он вину отрицает. 27 октября Артем Усс был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег, его объявили в федеральный розыск. 2 декабря Артема Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана.
21 марта суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США. Его адвокаты обещали обжаловать это решение. Вчера, 22 марта, итальянские издания La Stampa и ANSA сообщили, что господин Усс сбежал из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет.
Подробнее о его деле — в материале «Ъ» «Усса-младшего отмывают от США в России».