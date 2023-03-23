Путин поручил правительству включить в ипотеку расходы на окна, двери и встроенную мебель

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с АО «Дом.рф» при участии Банка России и госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» до 1 июня разработать механизм по включению в сумму ипотечного кредита на новостройки расходов на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства, сообщается на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент также поручил кабмину и «Дом.рф»:

обеспечить применение существующих механизмов гарантирования, обеспечивающих предоставление поручительства по кредитам для реализации проектов индивидуального жилищного строительства;

создать механизм применения счетов эскроу при расчетах застройщиков с использованием отечественной продукции леспрома по договорам подряда, заключаемых с гражданами, а также установить порядок налогообложения услуг, оказываемых такими подрядчиками, аналогично налогообложению в долевом строительстве;

предложить меры по дополнительной поддержке индивидуального жилищного строительства с использованием отечественной продукции лесной промышленности.

Соответствующие поручения Владимир Путин утвердил по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса России, состоявшегося 10 февраля 2023 года.

О ситуации в отрасли — в материале «Лес не рубят, а ставки летят».

Эрдни Кагалтынов