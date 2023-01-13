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Коммерсантъ FM
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Лес не рубят, а ставки летят

Отрасль может потерять 3 млрд рублей из-за роста арендных платежей

Индексация арендной платы за пользование лесами вместо ее расчета на основе фактической заготовки обойдется российским лесопромышленникам примерно в 3 млрд руб. в 2023 году. По мнению участников рынка ЛПК, это может дополнительно ухудшить ситуацию в отрасли. Впрочем, эксперты подчеркивают, что аренда в России существенно дешевле, чем в других странах, а индексация не выходит за пределы инфляции.

Участники лесной отрасли намерены обратиться к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой ввести мораторий на повышение ставок арендной платы после 2023 года. Такое решение было принято на совещании с участием представителей правительства Архангельской области, региональной думы и руководителей крупнейших местных предприятий ЛПК, а также Вологодской и Костромской областей.

Правительство РФ постановлением от 23 декабря 2022 года повысило ставки на аренду лесных участков в 2023 году на 6% за счет повышающих коэффициентов, хотя до этого обсуждался уровень 3,9%. Предполагается и дальнейшая ежегодная индексация: в 2024 году — на 4,7%, а в 2025 — на 4%. Таким образом, указывают участники совещания, повышение в 2023–2025 годах к уровню 2022 года составит 15,5%.

Лесопромышленные компании много раз просили правительство о временной отмене индексации арендной платы из-за санкций и падения производства. По данным участников рынка, заготовка леса в 2022 году снизилась в среднем на треть. По оценкам Вятской торгово-промышленной палаты, в 2023 году в регионе ожидается падение заготовки на 30–50% на фоне проблем со сбытом (особенно лиственных балансов) и снижения цен на фанерное сырье и хвойный пиловочник.

«Мы весь 2022 год обращались в правительство с просьбами поддержать ЛПК, который, особенно на Северо-Западе РФ, находится в тяжелой ситуации. Это связано с рядом причин, в том числе с отказом от закупок традиционных зарубежных клиентов и с отсутствием свободного железнодорожного состава — продукцию сложно доставить на другие рынки. Предприятия отрасли испытывают большие трудности, еле сводят концы с концами»,— отметил в ходе совещания зампред областного собрания Архангельска Александр Дятлов.

Рост ставок аренды приведет к дополнительной нагрузке на каждое крупное предприятие ЛПК в несколько десятков миллионов рублей в год.

Так, руководитель группы компаний «Титан» Алексей Кудрявцев отметил, что для компании дополнительная нагрузка составит около 50 млн руб. В целом по России эта сумма может составить около 3 млрд руб. «Объемы заготовки падают, и многие предприятия работают в убыток, а поднятие ставок за неиспользуемую лесосеку может привести к еще худшим последствиям»,— говорит собеседник “Ъ” в отрасли.

В декабре глава Минэкономики Максим Решетников провел совещание, по итогам которого министерства, включая Минфин, посчитали целесообразным в 2023 году определять арендную плату за лесные участки на основании фактической заготовки леса (см. “Ъ” от 26 декабря 2022 года). «Но теперь неясно, когда будет принято это решение и будет ли оно принято вообще»,— отмечают участники отрасли. В Минэкономики ситуацию комментировать не стали. В Минприроды, которое должно заниматься разработкой документа, сообщили “Ъ”, что «такая возможность прорабатывается на площадке правительства» и постановление может быть разработано только после «рассмотрения вопроса со всеми заинтересованными органами власти».

В то же время источники “Ъ” отмечают, что рост арендной платы будет более болезненным для средних и мелких компаний, в то время как для крупнейших игроков рост затрат окажется несущественным. В Рослесинфорге поясняют, что плата за использование лесов, в том числе за заготовку древесины, в России в несколько раз ниже, чем в других крупных регионах заготовки леса — Европе, США и Канаде. К тому же повышение ставки платы за заготовку древесины на 6% полностью соответствует прогнозу инфляции ЦБ РФ на 2023 год — 5–7%. «Ставки платы за лесопользование нельзя менять в любую сторону в зависимости от ситуации — нужно менять подход к взиманию платежей, учитывая множество факторов. Рентный подход к формированию платы, который помимо качественных и количественных характеристик лесов будет учитывать динамику цен на сырье и готовую продукцию, более выгоден и для государства, и для арендаторов», — считают в Рослесинфорге. Но для перехода к нему нужны переучет лесного фонда и цифровизация отрасли, говорят эксперты.

Ольга Мордюшенко

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