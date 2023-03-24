Хлебное место нашло нового владельца

Еще одно предприятие обанкротившейся ГК «Настюша» Игоря Пинкевича нашло нового владельца. Хлебозавод №8, построенный в 1930-х годах на востоке Москвы, выкупил совладелец поставщика упаковки и канцелярских товаров АО «Оптиком» Борис Грабчинский. Участники рынка сомневаются, что промплощадка сохранит свое назначение: на этом месте выгоднее построить жилье, от продажи которого можно выручить около 16 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Борис Грабчинский 22 марта выкупил с торгов за 342 млн руб. бывший хлебозавод №8 на Большой Черкизовской улице на востоке Москвы, принадлежавший обанкротившейся ГК «Настюша», говорится в реестре сведений о банкротстве. В состав имущества входит участок размером 2,5 га и восемь зданий на 19,4 тыс. кв. м. С господином Грабчинским связаться не удалось, его представитель не ответил на запрос “Ъ”.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Борис Грабчинский владеет 49% в АО «Оптиком», поставляющем упаковку, канцелярские товары для бизнеса. Остальные 51% компании принадлежат Максиму Рогожко. Выручка компании в 2021 году составила 12,8 млрд руб., чистая прибыль — 678 млн руб.

В АО «Оптиком» не предоставили комментарии.

Это не первая покупка площадок акционерами АО «Оптиком». В январе 2023 года Максим Рогожко приобрел 3,4 га за 124 млн руб. на Большой Бутовской улице на юге Москвы, актив принадлежал обанкротившемуся АО «Уют Кемпионг Бутово».

Хлебозавод №8 был запущен в 1932 году, с 2007 года он входил в группу «Настюша» Игоря Пинкевича. В 2017 году бизнесмен был задержан по подозрению в хищении средств у дольщиков на строительство ЖК «Царицыно» на юге Москвы. В 2018 году господин Пинкевич и «Настюша» были признаны банкротами. В том же году хлебозавод №8 был остановлен из-за задолженностей, задержки по выплате зарплаты сотрудникам достигли четырех месяцев. По этому поводу было заведено уголовное дело, по которому был задержан директор предприятия Ян Соловьев.

При участии мэрии Москвы предприятие было передано в управление компании «Черемушки». Источник “Ъ” в отрасли говорит, что компания не управляет этим предприятием уже несколько лет. В «Черемушках» не ответили на запрос “Ъ”.

Управляющий партнер Ricci Алексей Богданов считает цену приобретения актива в 342 млн руб. ниже рыночной. Производственная недвижимость в этом районе возможна, но рассчитывать на высокую доходность не стоит, отмечает замдиректора отдела стратегического консалтинга CORE.XP Галия Челышева. Покупатель имущества вряд ли будет использовать хлебозавод по назначению, более реалистичный сценарий — строительство жилья на этой площадке, считает независимый эксперт Андрей Новиков.

На месте бывшего хлебозавода №8 можно построить жилой комплекс на 50–70 тыс. кв. м, затраты на такой проект составят 7 млрд руб., а выручка от продажи квартир — 13–16 млрд руб., подсчитал директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Офисная недвижимость в этой локации не будет так ликвидна, как жилье, соглашается Алексей Богданов.

Исходя из привлекательной цены приобретения участка, у нового владельца есть масса вариантов для развития площадки — получить разрешительную документацию и продать девелоперу либо заняться ее застройкой самостоятельно или с привлечением партнера, добавляет господин Рывкин. Однако в случае реализации жилого проекта собственнику придется менять вид разрешенного использования участка, а это высокие затраты, напоминает Андрей Новиков.

Это не первая сделка по продаже имущества ГК «Настюша». В июле 2022 года хлебозавод №18 на севере Москвы, принадлежавший компании, выкупили структуры ГК «Бэсткон» (см. “Ъ” от 29 июля 2022 года). Эксперты полагали, что на площадке можно построить 30–40 тыс. кв. м жилья, инвестиции в проект составят 4–5 млрд руб., выручка от продажи — 10–12 млрд руб.

Дарья Андрианова, Анатолий Костырев