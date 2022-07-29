Хлебозавод расфасуют по квартирам

Хлебозавод №18 на севере Москвы, принадлежавший ранее некогда крупному производителю хлебобулочных изделий «Настюша», будет застроен жильем. Единственным претендентом на этот участок является структура «Бэсткона». Сумма сделки может превысить 600 млн руб., но застройщик сможет выручить от продажи квартир до 12 млрд руб. Эксперты называют площадку привлекательной, но предупреждают, что мэрия может задействовать ее для программы реновации жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ООО «Артстрой» стало единственным допущенным участником торгов по покупке здания и земли ЗАО «Хлебозавод №18», следует из реестра сведений о банкротстве. Речь идет о 1,04 га на Часовой улице у станции метро «Аэропорт» на севере Москвы. Начальная стоимость лота — 618,1 млн руб.

Бенефициаром «Артстроя», по данным Kartoteka.ru, выступает Анзор Гиликашвили. Ранее он был владельцем ООО «ЛБМ Инжиниринг», которое сейчас контролирует Георгий Авдалян. Последний может быть родственником владельца СК «Бэсткон» Левона Авдаляна. Господин Гиликашвили, согласно его профилю в LinkedIn, также занимает пост менеджера в ПСТИ, выступавшей генподрядчиком строительства ЖК «Время» от «Бэсткона». В самом «Бэстконе» на запрос “Ъ” не ответили.

«Бэсткон» существует с 2003 года. В 2014 году собеседники “Ъ” связывали эту компанию со структурами Микаила Шишханова: долей в ООО «Бэст Консалтинг» на тот момент владела его сестра Наима Шишханова. Связаться с господином Шишхановым не удалось. Представитель ГК «Сафмар» заявил, что к семье Михаила Гуцериева «Бэсткон» никакого отношения не имеет.

Хлебозавод №18 существует с 1961 года, ранее он входил в группу «Настюша» Игоря Пинкевича. В 2017 году компания, по оценкам ТАСС, контролировала 60% хлебобулочного рынка Москвы, но столкнулась с проблемами. В августе 2017 года господин Пинкевич был задержан по подозрению в хищении. Бизнесмен собрал около 60 млрд руб. у дольщиков на строительство ЖК «Царицыно» на юге Москвы, часть из которых, по версии следствия, могла быть выведена за рубеж или потрачена на другие проекты. В 2018 году Игорь Пинкевич и «Настюша» были признаны банкротами, в 2019 году аналогичное решение было принято в отношении дочери бизнесмена Анастасии Пинкевич и ЗАО «Хлебозавод №18».

Саму площадку хлебозавода №18 директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин называет хорошей локацией с развитой инфраструктурой, где целесообразно построить жилье бизнес-класса или премиального сегмента. По его оценкам, на площадке можно построить 30–40 тыс. кв. м, а инвестиции в проект составят 4–5 млрд руб. При этом, говорит господин Рывкин, выручка от продажи может достигнуть 10–12 млрд руб. «Учитывая хорошее расположение, транспортную доступность, сложившуюся инфраструктуру, проект будет пользоваться спросом»,— не исключает он.

Управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка констатирует, что сейчас предложение в этой локации ограниченно, реализуется всего две новостройки: комплекс «Петровский парк» в эконом-сегменте и «ВТБ Арена Парк» в премиум-классе. Ранее недалеко от хлебозавода №18 свой проект «Часовая, 28» анонсировала ГК ПИК. «Если "Бэсткону" удастся вывести объект на рынок раньше, он сможет воспользоваться преимуществами отложенного спроса»,— считает госпожа Коркка.

Еще одной потенциальной проблемой участка на Часовой улице собеседник “Ъ” на рынке недвижимости называет то, что город рассматривал его в качестве площадки под реновацию, прорабатывая возможность выкупа. Управляющий партнер «Мета» Максим Лещев поясняет, что в процессе согласования застройки мэрия может назвать условия по строительству на площадке некоторого объема жилья или социальной инфраструктуры для нужд программы реновации. Но эти планы, по его словам, обычно фигурируют в проекте комплексного развития территории и, скорее всего, уже известны покупателю участка.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев