«Барселону» загоняют в уголовное

Испанский футбольный клуб «Барселона» все глубже затягивает в коррупционный скандал, в основе которого — подозрения в том, что руководство каталонцев могло воздействовать на судей, обслуживавших их матчи в первенстве и Кубке Испании. Как сообщило издание El Pais, испанская прокуратура готовится предъявить обвинения «Барселоне» как юридическому лицу, а также привлечь к ответственности экс-президента клуба Жозепа Бартомеу. Обвинения ждут и бывшего заместителя председателя технического комитета арбитров Федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Марию Энрикеса Негрейру. Он получал деньги от «Барселоны» за некие консультационные услуги. Но есть основания полагать, что в этой истории было нечто большее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испанская прокуратура намерена предъявить обвинения по коррупционным статьям «Барселоне» и ее бывшему президенту Жозепу Бартомеу

Фото: Emilio Morenatti / AP Испанская прокуратура намерена предъявить обвинения по коррупционным статьям «Барселоне» и ее бывшему президенту Жозепу Бартомеу

Фото: Emilio Morenatti / AP

В Испании обрастает новыми подробностями дело бывшего заместителя главы технического комитета арбитров RFEF Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Вопросы к нему возникли после того, как налоговики выяснили, что он получил от «Барселоны» в 2016–2018 годах в общей сложности около €1,4 млн. Деньги переводились на счет фирмы Dasnil 95, подконтрольной господину Негрейре. Средства не были задекларированы должным образом, и именно поэтому к господину Энрикесу Негрейре появились претензии. Сотрудничество прекратилось в 2018 году, после того как господин Энрикес Негрейра покинул свой пост. В клубе, после того как история получила огласку, заявили, что ничего предосудительного не делали, а компания Энрикеса Негрейры лишь готовила технические видеоотчеты о судействе для тренеров команды, что является распространенной практикой.

Однако, как выяснило издание El Pais, деловые отношения «Барселоны» и господина Энрикеса Негрейры не ограничивались периодом 2016–2018 годов. Издание утверждает, что у испанской прокуратуры есть сведения о том, что каталонцы начали платить судейскому боссу еще в 2001 году. До 2018-го Энрикес Негрейра получил от «Барселоны» в общей сложности более €6,6 млн. El Pais со ссылкой на свои источники в надзорном ведомстве сообщает, что власти предъявят уголовные обвинения по коррупционным статьям и «Барселоне» (как юридическому лицу), и ее бывшему президенту Жозепу Бартомеу (покинул пост в 2020 году), и Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В прокуратуре эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

В свою очередь, издание El Mundo сообщило, что сотрудничество «Барселоны» с господином Энрикесом Негрейрой в действительности могло и не прекратиться в 2018 году, когда он покинул пост в судейском комитете, после чего «Барселона» расторгла контракт с Dasnil 95. Утверждается, что господин Энрикес Негрейра регулярно присылал в офис клуба письма, в которых требовал продолжать ему платить. Примечательно, что он использовал не электронную почту или факс. Он отправлял то, что в Испании называется бюрофакс. Ближайший российский аналог — письмо с описью вложения.

В одном из писем якобы говорилось: «Я могу помочь вам с VAR. Если интересно, свяжитесь со мной».

В «Барселоне» любую причастность к какому-либо воздействию на то, как будет работать VAR, естественно, опровергли. В клубе также отметили, что уже наняли некую компанию, которой поручено провести собственное расследование дела.

Примечательно, что в текущем сезоне «Барселона» действительно немало получила благодаря VAR. Как подсчитало издание AS, в матчах с ее участием судьи принимали решение на основе VAR лишь однажды, что принесло «Барселоне» два дополнительных очка. Другое дело, что ключевой конкурент «Барселоны» — «Реал» — из-за VAR недосчитался четырех очков. И если можно было бы отменить все решения VAR, то оказалось бы, что отставание «Реала» от «Барселоны» сейчас (в первенстве Испании сыграно 24 тура) составляло бы не девять очков, а только три.

Александр Петров