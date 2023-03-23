Новостройки растеряли интерес

В Москве упал спрос на новостройки. По сравнению с февралем 2022 года он снизился на 44%, подсчитали аналитики «Инком-Недвижимости». Похожие данные на днях опубликовал Росреестр — в феврале на первичном рынке граждане заключили на 48% сделок меньше чем год назад. Тенденция снижения интереса к новому жилью — общероссийская. Аналитики наблюдают ее со второй половины прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

И, скорее всего, восстановления в 2023 году ждать не стоит, считает гендиректор консалтинговой компании Macon Илья Володько. По его мнению, по итогам года спрос может снизиться на 20-25%:

«Связано это с удорожанием ипотеки. Мы знаем, что с начала года ставка по льготной государственной программе ипотечного кредитования повысилась до 8% — это на 1% больше, чем в 2022 году. И Центробанк взял курс на борьбу с различного рода субсидированием, которое появляется со стороны застройщиков — оно становится все меньше и меньше. Накладывается на эту тенденцию и исчерпание спроса, которое произошло за последние два года. Все-таки в 2020-2022 годах были достаточно привлекательные ставки, цены на недвижимость росли, и многие покупатели старались успеть приобрести квартиру как можно быстрее и на более выгодных условиях.

Может ли сейчас спрос переориентироваться на вторичный рынок? Здесь речь скорее идет о таком долгосрочном снижении активности как на первичном, так и на вторичном рынке. Пока какого-то перетока не наблюдается. Дело в том, что ставки по ипотечному кредитованию на новые квартиры пока еще остаются более привлекательными, чем на вторичное жилье. Я бы оценивал это как некую тенденцию охлаждения спроса на жилую недвижимость, которую мы точно будем наблюдать в 2023 году. Скорее всего, ситуация сохранится и в следующем».

По данным компании «Инком-Недвижимость», средняя цена квадратного метра в новостройках старой Москвы сейчас превышает 340 тыс. руб. За год она изменилась незначительно — снизилась на 1,5%. Собеседники “Ъ FM” не ожидают серьезного падения цен на новое жилье в этом году. Сейчас рынок вернулся к состоянию 2019 года, серьезных последствий от снижения спроса ждать не стоит, считает руководитель проект Data Flat Александр Пыпин:

«Существует многолетняя статистика по динамике сделок на рынке новостроек Москвы. Мы сейчас находимся на уровне 2019 года. Ничего страшного не происходит. Да, спрос стал меньше, чем в 2022 году, но он тогда был аномально высоким. При текущем уровне спроса рынок новостроек в Москве прекрасно может существовать, как это было и в 2017-м, и в 2018 году.

Плюс, строительство финансируется банками, которые себя прекрасно показали в течение последнего года. Раньше это происходило за счет дольщиков, они теряли доходы, стройки вставали, появлялись долгострои. Сейчас этого не будет, потому что возведение жилья происходит за счет банков. Какой прогноз? Реакция будет типичная, новинок на рынке новостроек Москвы станет меньше».

Аналитики подсчитали, что сейчас на первичном рынке столицы представлено почти 33 тыс. квартир. По сравнению с прошлым февралем объем предложения вырос на 15%.

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Елена Иванова