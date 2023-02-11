Квартиры сжимают габариты

Маленькие квартиры и студии забирают все большую долю рынка недвижимости. На жилье площадью менее 25 кв. м приходится около 7% всех предложений в новостройках. Это почти на треть больше чем годом ранее, сообщают эксперты по недвижимости федеральной компании «Этажи». При этом доля таких объектов в общем объеме предложения в Москве и Санкт-Петербурге сейчас еще выше — 11%. Тенденция к снижению площади квартир в новостройках продолжается уже давно. Если в 2010 году средний показатель составлял 62,7 кв. м то в 2021- м — всего 52 кв. м с небольшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Главная причина тренда — в росте цен на жилую недвижимость и явном отставании от него показателей доходов населения, пояснил член совета директоров компании SimpleEstate Артем Цогоев. В ближайшие годы площадь квартир в объектах, сдаваемых в крупных городах, скорее всего, продолжит ужиматься, полагает эксперт:

«Процесс уменьшения площадей жилой недвижимости в России идет давно. На это есть две основных причины. Первая — рост цен на квадратный метр. А вторая — строительство новых объектов, в том числе застройка центра. В крупных городах, в их центральных районах недвижимость стоит дороже, а цены на квартиры в последние годы росли, соответственно, площади, которые люди себе могут позволить, уменьшались. Многие хотят жить поближе к центру, но это и стоит дороже. Соответственно, чтобы позволить себе квартиру в престижном районе, необходимо заплатить больше денег. Так как финансовый уровень населения не растет, девелоперам, чтобы продавать, приходится проектировать небольшие квартиры.

И в текущей ситуации можно сказать, что тренд этот долгосрочный. Думаю, что в связи с экономической ситуацией сложно ожидать, что большинство россиян вдруг разбогатеют, и у них появятся излишки денег на излишки площадей. Поэтому, скорее всего, ужимание размера жилья продолжится. Вопрос только пределов, потому что уже даже сейчас мы перешли санитарные нормы — уже есть жилые помещения и по 7 метров, и по 11 метров».

Впрочем, тренд на сокращение площади квартир в домах-новостройках характерен главный образом для жилья комфорт-класса. В сегменте элитной недвижимость он никак не проявляется, рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев:

Элитный сегмент очень узкий. Собственно говоря, если анализировать выходящие на рынок объекты, то признаков уменьшения средней площади на сегодняшний момент нет. Тем более что все-таки это небольшие объемы.

Думаю, этот тренд не будет выражен в люксовом и элитном секторе рынка, так как цены там определяются даже не площадью, а, скорее, местоположением и сопутствующими функциями жилого дома. Чаще всего это наличие парковок, собственного внутреннего дворика».

По данным «Авито Недвижимость», за 2022 год средний размер жилья в столичных новостройках сократился на 15% — с 55 кв. м до 47 кв. м. При этом средняя цена на квартиры на первичном рынке Москвы снизилась с 15 млн руб. до 13 млн руб. Площадь самой маленькой квартиры, выставлявшейся на продажу в столице в 2022 году, составляла всего 9 кв. м. За это мини-жилье, расположенное на Миусской улице в Тверском районе, просили 4,5 млн руб.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский