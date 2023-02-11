Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Квартиры сжимают габариты

Почему растет тренд на жилье небольших размеров

Маленькие квартиры и студии забирают все большую долю рынка недвижимости. На жилье площадью менее 25 кв. м приходится около 7% всех предложений в новостройках. Это почти на треть больше чем годом ранее, сообщают эксперты по недвижимости федеральной компании «Этажи». При этом доля таких объектов в общем объеме предложения в Москве и Санкт-Петербурге сейчас еще выше — 11%. Тенденция к снижению площади квартир в новостройках продолжается уже давно. Если в 2010 году средний показатель составлял 62,7 кв. м то в 2021- м — всего 52 кв. м с небольшим.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Главная причина тренда — в росте цен на жилую недвижимость и явном отставании от него показателей доходов населения, пояснил член совета директоров компании SimpleEstate Артем Цогоев. В ближайшие годы площадь квартир в объектах, сдаваемых в крупных городах, скорее всего, продолжит ужиматься, полагает эксперт:

Что происходит на рынке вторичной недвижимости

Что происходит на рынке вторичной недвижимости

«Процесс уменьшения площадей жилой недвижимости в России идет давно. На это есть две основных причины. Первая — рост цен на квадратный метр. А вторая — строительство новых объектов, в том числе застройка центра. В крупных городах, в их центральных районах недвижимость стоит дороже, а цены на квартиры в последние годы росли, соответственно, площади, которые люди себе могут позволить, уменьшались. Многие хотят жить поближе к центру, но это и стоит дороже. Соответственно, чтобы позволить себе квартиру в престижном районе, необходимо заплатить больше денег. Так как финансовый уровень населения не растет, девелоперам, чтобы продавать, приходится проектировать небольшие квартиры.

И в текущей ситуации можно сказать, что тренд этот долгосрочный. Думаю, что в связи с экономической ситуацией сложно ожидать, что большинство россиян вдруг разбогатеют, и у них появятся излишки денег на излишки площадей. Поэтому, скорее всего, ужимание размера жилья продолжится. Вопрос только пределов, потому что уже даже сейчас мы перешли санитарные нормы — уже есть жилые помещения и по 7 метров, и по 11 метров».

Впрочем, тренд на сокращение площади квартир в домах-новостройках характерен главный образом для жилья комфорт-класса. В сегменте элитной недвижимость он никак не проявляется, рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев:

Элитный сегмент очень узкий. Собственно говоря, если анализировать выходящие на рынок объекты, то признаков уменьшения средней площади на сегодняшний момент нет. Тем более что все-таки это небольшие объемы.

Почему возникли проблемы с продажей парковок в новостройках

Почему возникли проблемы с продажей парковок в новостройках

Думаю, этот тренд не будет выражен в люксовом и элитном секторе рынка, так как цены там определяются даже не площадью, а, скорее, местоположением и сопутствующими функциями жилого дома. Чаще всего это наличие парковок, собственного внутреннего дворика».

По данным «Авито Недвижимость», за 2022 год средний размер жилья в столичных новостройках сократился на 15% — с 55 кв. м до 47 кв. м. При этом средняя цена на квартиры на первичном рынке Москвы снизилась с 15 млн руб. до 13 млн руб. Площадь самой маленькой квартиры, выставлявшейся на продажу в столице в 2022 году, составляла всего 9 кв. м. За это мини-жилье, расположенное на Миусской улице в Тверском районе, просили 4,5 млн руб.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...