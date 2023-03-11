Студии спутали спрос

За год спрос на студии в Москве вырос на 65%. По крайней мере, таковы подсчеты платформы «Авито Недвижимость». Согласно ее данным, спрос на покупку квартир на вторичном рынке столицы в целом увеличился на 24% в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, например, однушками и двушками стали интересоваться примерно на 14-17% чаще. Чуть больше подрос спрос на квартиры с тремя и более комнатами — плюс 35% и плюс 33% соответственно. Но самый большой прирост показали студии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ FM” обсудил эти данные со специалистами рынка недвижимости. Так, например, вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что такие показатели, скорее всего, связаны с попытками продать недвижимость:

«"Авито" не анализирует сделки, а лишь переходы людей по запросу "купить квартиру". Большинство из них связано, в том числе с тем, что люди хотят что-то продать. Для того чтобы правильно определить цену, запрашивают сначала продажу. Но для понимания спроса, нужно анализировать сделки — это во-первых. Во-вторых, когда мы говорим о росте интереса к покупке студий, речь идет о малометражных квартирах. Рынок корректируется в сторону понижения. За полугодие 2022 года стоимость на такие объекты понизилась, я имею в виду цены предложения, примерно от 5% до 10%. Есть лоты площадью 9 кв.м, 12 кв.м., но это не студии, а, скажем так, купе с собственным душем. Конечно, на фоне снижения платежеспособного спроса и застройщики, и продавцы недвижимости стараются предпринять любые действия для того, чтобы весь рынок как-то насытить. А цель одна — продать квадратный метр дороже, чем он, например, стоит на рынке. Для центральных районов сохраняется тенденция на уменьшение площади студий. В удаленных спальных районах данный тренд рынком не поддерживается».

Небольшие квартиры и студии стали чаще выставлять на продажу и на первичном рынке недвижимости, рассказывал в феврале “Ъ FM”. Так, на объекты меньше 25 кв. м приходится около 7% всех предложений. Это почти на треть больше чем годом ранее, сообщали эксперты по недвижимости компании «Этажи». Однако чаще такие объекты интересуют все-таки молодежь, утверждают собеседники “Ъ FM”. А вот семейные пары с детьми выбирают в основном квартиры с несколькими комнатами, говорит директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев:

«Традиционно самыми популярными объектами на рынке недвижимости являются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. 50% — двушки, 25-30% — однушки. Мы никогда не наблюдали повышенного интереса именно к студиям. К сожалению денег немного не только у молодежи, но и у зрелых людей. Студии у нас покупали, как правило, люди одинокие. Сделки проходили со скидкой 10-15% на уровне срочного выкупа.

Если сравнивать разные сегменты рынка — элит-, комфорт-, эконом-класс — то можно сказать, что цены на них не изменились. Но в реальности скидка составляет в среднем 5-7%. Скорее, стоимость таких лотов просела, это продолжится и дальше. Паровозом рынка недвижимости является рынок новостроек. При этом у населения все меньше возможностей. Ипотека, которая является главным стимулирующим фактором, сейчас не привлекательна. Соответственно, одно тянет другое. Знаете, как падают кости домино, также падает рынок недвижимости».

Средняя стоимость квадрата на рынке старой Москвы в феврале в массовом сегменте составляла 275 тыс. руб., сообщали в «Инком-Недвижимости». В Новой Москве — 202 тыс. Цены на вторичном рынке стабилизировались, так как рост экспозиции прекратился, отмечали эксперты. Продаж тоже стало меньше. По данным Росреестра, в январе 2023 было заключено более 7,5 тыс. сделок. Это на 17% ниже, чем в 2022 году — тогда было продано более 9 тыс. лотов.

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Анна Маргулис