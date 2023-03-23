Похитивший миллиарды вышел за 300 тысяч

Как стало известно «Ъ», на свободу вышел Александр Григорьев, один из авторов так называемого ландромата — молдавской схемы по выводу миллиардов рублей за границу. В 2019 году он получил девять лет колонии общего режима за хищение более 2 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест». Через два года к этому добавилось наказание за организацию преступного сообщества (ОПС), через которое из страны было выведено более 126 млрд руб. В общей сложности в марте 2021 года Александр Григорьев получил 12 лет колонии, но уже строгого режима. После отбытия половины срока суд по ходатайству осужденного заменил оставшуюся часть на штраф 300 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Григорьев

Фото: Ъ Александр Григорьев

Фото: Ъ

51-летний Александр Григорьев, отбывавший срок в колонии строгого режима в поселке Вадино Смоленской области, подал в Сафоновский райсуд, к юрисдикции которого относится исправительное учреждение, ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. По данным «Ъ», речь в прошении шла о 300 тыс. руб. Интересно, что к тому времени он отбыл под стражей более половины назначенного ему наказания, что давало возможность претендовать и на условно-досрочное освобождение, но ходатайствовал осужденный почему-то лишь о смягчении наказания. Не возражала против этого и администрация колонии, где Александр Григорьев вел себя примерно. В итоге судья Михаил Сабанцев пришел к выводу, что дальнейшее исправление Александра Григорьева возможно без изоляции от общества, заменив оставшийся срок штрафом.

Как уже рассказывал «Ъ», под уголовное преследование один из организаторов ландромата попал в 2015 году в рамках расследования уголовного дела о хищении более 2 млрд руб. из московского банка «Западный» и ростовского банка «Донинвест».

Как установили следствие и суд, деньги из кредитных учреждений, конечным бенефициаром которых являлся Александр Григорьев, выводились под видом предоставления кредитов фиктивным фирмам, а с их счетов уходили в офшоры.

Ранее бизнесмен выступал совладельцем еще двух разорившихся финансовых структур — банка «Транспортный» (долг 44,2 млрд руб.) и Русского земельного банка (7 млрд руб.). Все они лишились лицензий в 2014–2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился Александр Григорьев. Задержали его 30 октября 2015 года в торговом центре «Сфера» на Новом Арбате, совладельцем которого он, по данным следствия, якобы и являлся.

В ходе дальнейшего расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что Александр Григорьев не только причастен к хищению денег из вышеупомянутых банков, но и является лидером одного из самых крупных в России ОПС, которое занималось незаконными обнальными операциями. В общей сложности в них было задействовано более 500 человек, использовавших около 70 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, «Российский кредит», «Истком-Финанс», «Транспортный», МАСТ-банк, Анталбанк, Интеркапитал-банк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», «Балтика», Темпбанк и целый ряд других. Большинство из них на данный момент уже прекратили свое существование.

По данным МВД, используя счета в этих финансовых структурах, участники ОПС за несколько лет могли вывести из страны около $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял примерно 1 трлн руб.

Первым до суда дошло дело о выводе средств из «Донинвеста» и «Западного». В августе 2019 года Ленинский райсуд Ростова-на-Дону признал Александра Григорьева виновным в особо крупном мошенничестве и соучастии в растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Стоит отметить, что обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) суд с экс-банкира тогда снял. Назначенные девять лет осужденный отправился отбывать в одну из колоний общего режима в Смоленскую область.

В рамках расследования уголовного дела об ОПС, которое вывело из России миллиарды рублей, Александру Григорьеву грозило куда более серьезное наказание. Очевидно, понимая это, экс-банкир сразу же пошел на сотрудничество со следствием.

Полностью признав вину, он заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой, в рамках которого дал показания на других участников международного преступного сообщества.

Его организаторами следственный департамент МВД считает находящихся в розыске владельца Moldindconbank Вячеслава Платона и экс-главу Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка.

В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов почти трех десятков подконтрольных им фирм в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, как следует из материалов дела, в результате незаконных валютных операций только в 2013–2014 годах из страны было выведено более 126 млрд руб.

На этот раз избежать ответственности за создание ОПС Александру Григорьеву не удалось. Путем частичного сложения в марте 2021 года Пресненский райсуд Москвы назначил ему в особом порядке наказание в виде 12 лет лишения свободы. При этом из приговора следует, что относительно мягкое наказание назначено с учетом того, что подсудимый «подробно сообщил об обстоятельствах незаконных валютных операций российских кредитных организаций, о создателях, руководителях и участниках преступной организации, раскрыл свою роль и роль других соучастников в преступной схеме, дал изобличающие показания в отношении организаторов преступного сообщества». Интересно, что вскоре после оглашения приговора Александр Григорьев подал на него апелляционную жалобу, но затем ее отозвал, отправившись отбывать наказание все в ту же Смоленскую область, но уже в колонию строгого режима.

Олег Рубникович