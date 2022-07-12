Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Юристов и банкиров вычеркнули из молдавской схемы

Вынесен приговор о выводе из России миллиардов рублей

От 15,5 до 19 лет лишения свободы получили пять фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. Впрочем, в рамках процесса, проходившего в Тверском райсуде столицы, речь шла о трансакциях лишь 126 млрд руб. По решению суда у подсудимых конфискованы в доход государства 36 объектов недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сумму более 1,4 млрд руб., а также крупные денежные суммы, ювелирные изделия и дорогие автомобили.

Предыдущая фотография
Оглашение приговора по уголовному делу в Тверском районном суде

Оглашение приговора по уголовному делу в Тверском районном суде

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Оглашение приговора по уголовному делу в Тверском районном суде

Оглашение приговора по уголовному делу в Тверском районном суде

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 2

Оглашение приговора по уголовному делу в Тверском районном суде

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Оглашение приговора по уголовному делу в Тверском районном суде

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Оглашение приговора акционеру молдавского Victoriabank Александру Коркину, бывшим руководителям казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринату Юсупову и Винере Шариповой, а также юристам Алексею Соболеву и Льву Пахомову заняло в Тверском райсуде столицы чуть более часа. Объясняется это тем, что судья Анатолий Беляков огласил лишь вводную и резолютивную части, что допускается при рассмотрении дел по экономическим преступлениям. Мотивировочное решение адвокаты подсудимых получат чуть позже.

Все подсудимые в зависимости от роли и степени участия были признаны виновными в организации преступного сообщества или участии в нем, а также в совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 1, 3 ст. 210 и п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Максимальное наказание — по 19 лет колонии строгого режима — получили подсудимые Коркин и Соболев, коллега последнего Пахомов — 17 лет, а казначеи Юсупов и Шарипова — 16 и 15,5 года соответственно.

Как установил суд, организованное преступное сообщество (ОПС) было создано «не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе». Его организаторами являются фактический владелец Moldindconbank (дело в отношении него слушается в заочном режиме) Вячеслав Платон, находящийся в розыске экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и Александр Коркин. С помощью еще нескольких соучастников, в частности директора казначейства Moldindconbank Елены Платон (осуждена в особом порядке на 9 лет) и также уже отбывающих сроки руководителей целого ряда коммерческих банков Александра Григорьева (12 лет) и Олега Кузьмина (9 лет), а также объявленного в розыск Беслана Булгучева, ОПС в период с июня 2013 года по май 2014 года вывело из России более 126 млрд руб. Отметим, что в общей сложности по так называемой молдавской схеме из страны ушло почти 500 млрд руб. По словам адвокатов сразу нескольких фигурантов этого уголовного дела, именно такая цифра упоминается в рассмотренных судом материалах.

Валютные операции участники преступной группы совершали путем перевода денежных средств с корреспондентских счетов подконтрольных участникам схемы российских кредитных учреждений на банковские счета нерезидента — Moldindconbank — с использованием заведомо недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода.

В частности, иностранные компании заключали друг с другом договоры займа, которые изначально не собирались исполнять. Поручителями по ним выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После этого их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС.

Арестованы 12 участков Александра Коркина

Впрочем, ни во время следствия, ни в суде никто из фигурантов своей вины в инкриминируемых им преступлениях не признал. Например, защита осужденного Коркина настаивала, что выводившаяся из России валюта якобы возвращалась обратно, но в рублях, и поэтому ст. 193.1 УК РФ подсудимым инкриминировать было нельзя в принципе.

Адвокат Винеры Шариповой Александр Бородин в разговоре с “Ъ” назвал приговор «несправедливым и незаконным». По его словам, доказательства виновности его подзащитной, в том числе и участия в ОПС, в деле отсутствуют. «Что же касается вывода денег, то моя подзащитная — обычный технический исполнитель, ни полномочий по переводу, ни доступа к банковской системе SWIFT у нее не было, и о том, что деньги списывались по подложным решениям судов, она знать не могла»,— отметил господин Бородин. Защита всех осужденных намерена обжаловать вынесенный приговор.

Олег Рубникович

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...