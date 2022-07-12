Юристов и банкиров вычеркнули из молдавской схемы

От 15,5 до 19 лет лишения свободы получили пять фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. Впрочем, в рамках процесса, проходившего в Тверском райсуде столицы, речь шла о трансакциях лишь 126 млрд руб. По решению суда у подсудимых конфискованы в доход государства 36 объектов недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сумму более 1,4 млрд руб., а также крупные денежные суммы, ювелирные изделия и дорогие автомобили.

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Оглашение приговора акционеру молдавского Victoriabank Александру Коркину, бывшим руководителям казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринату Юсупову и Винере Шариповой, а также юристам Алексею Соболеву и Льву Пахомову заняло в Тверском райсуде столицы чуть более часа. Объясняется это тем, что судья Анатолий Беляков огласил лишь вводную и резолютивную части, что допускается при рассмотрении дел по экономическим преступлениям. Мотивировочное решение адвокаты подсудимых получат чуть позже.

Все подсудимые в зависимости от роли и степени участия были признаны виновными в организации преступного сообщества или участии в нем, а также в совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 1, 3 ст. 210 и п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Максимальное наказание — по 19 лет колонии строгого режима — получили подсудимые Коркин и Соболев, коллега последнего Пахомов — 17 лет, а казначеи Юсупов и Шарипова — 16 и 15,5 года соответственно.

Как установил суд, организованное преступное сообщество (ОПС) было создано «не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе». Его организаторами являются фактический владелец Moldindconbank (дело в отношении него слушается в заочном режиме) Вячеслав Платон, находящийся в розыске экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и Александр Коркин. С помощью еще нескольких соучастников, в частности директора казначейства Moldindconbank Елены Платон (осуждена в особом порядке на 9 лет) и также уже отбывающих сроки руководителей целого ряда коммерческих банков Александра Григорьева (12 лет) и Олега Кузьмина (9 лет), а также объявленного в розыск Беслана Булгучева, ОПС в период с июня 2013 года по май 2014 года вывело из России более 126 млрд руб. Отметим, что в общей сложности по так называемой молдавской схеме из страны ушло почти 500 млрд руб. По словам адвокатов сразу нескольких фигурантов этого уголовного дела, именно такая цифра упоминается в рассмотренных судом материалах.

Валютные операции участники преступной группы совершали путем перевода денежных средств с корреспондентских счетов подконтрольных участникам схемы российских кредитных учреждений на банковские счета нерезидента — Moldindconbank — с использованием заведомо недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода.

В частности, иностранные компании заключали друг с другом договоры займа, которые изначально не собирались исполнять. Поручителями по ним выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После этого их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС.

Впрочем, ни во время следствия, ни в суде никто из фигурантов своей вины в инкриминируемых им преступлениях не признал. Например, защита осужденного Коркина настаивала, что выводившаяся из России валюта якобы возвращалась обратно, но в рублях, и поэтому ст. 193.1 УК РФ подсудимым инкриминировать было нельзя в принципе.

Адвокат Винеры Шариповой Александр Бородин в разговоре с “Ъ” назвал приговор «несправедливым и незаконным». По его словам, доказательства виновности его подзащитной, в том числе и участия в ОПС, в деле отсутствуют. «Что же касается вывода денег, то моя подзащитная — обычный технический исполнитель, ни полномочий по переводу, ни доступа к банковской системе SWIFT у нее не было, и о том, что деньги списывались по подложным решениям судов, она знать не могла»,— отметил господин Бородин. Защита всех осужденных намерена обжаловать вынесенный приговор.

Олег Рубникович