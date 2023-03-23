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Верховный суд РФ направил дело кубанского экс-судьи Юрия Захарчевского в Ростовский облсуд

Верховный суд (ВС) России поставил точку в споре о подсудности уголовного дела в отношении бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, обвиняемого в совершении аварии со смертельным исходом. ВС согласился с мнением прокуратуры и потерпевших о том, что дело должен слушать Ростовский областной суд, сообщил «Ъ-Юг» партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов, представитель семьи погибшего Данила Юханова.

Как ранее писал «Ъ-Юг», территориальную подсудность дела экс-судьи Захарчевского изначально определял Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Защита обвиняемого и он сам просили передать дело для рассмотрения по существу в Ставропольский краевой суд. Прокуратура и потерпевшие с этим не согласились, сославшись на то, что в Ставрополе работает большое количество выходцев из судебной системы Краснодарского края, которые могут быть знакомы с Юрием Захарчевским. В январе этого года Четвертый кассационный суд определил местом рассмотрения дела Ростовский областной суд, господин Захарчевский подал жалобу в Верховный суд РФ, но ничего не добился.

Юрий Захарчевский обвиняется в том, что в апреле 2020 года он за рулем своего внедорожника сбил велосипедиста Данила Юханова, который спустя несколько месяцев умер в больнице. Бывший судья не признает себя виновным и утверждает, что велосипедист сам нарушил правила дорожного движения.

Анна Перова, Краснодар

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