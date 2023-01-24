Дело кубанского экс-судьи Юрия Захарчевского рассмотрит Ростовский облсуд

В Краснодаре Четвертый кассационный суд определил подсудность уголовного дела в отношении бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, дело будет слушать Ростовский областной суд. Экс-судья обвиняется в совершении аварии, при которой погиб житель Краснодара Данил Юханов, о решении суда «Ъ-Юг» рассказал партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов, представитель семьи потерпевшего.

Юрий Захарческий и его защита просили направить дело в Ставропольский краевой суд, прокуратура предложила рассмотреть дело в Ростовском областном суде. «Потерпевшие поддержали прокуратуру, так как в Ставропольском краевом суде работают бывшие сотрудники судебной системы Краснодарского края, которые, возможно, знакомы с Юрием Захарческим. Что касается Ростова, то именно здесь работали следователи, которые вели дело в отношении экс-судьи Захарчевского, ходатайства следствия разрешали суды Ростовской области, этот вариант показался нам оптимальным», – пояснил адвокат Алексей Иванов.

Авария со смертельным исходом произошла в Краснодаре в апреле 2020 года, внедорожник, за рулем которого сидел судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, сбил велосипедиста Данила Юханова. После столкновения водитель уехал с места происшествия, впоследствии он заявил, что не помнит обстоятельств инцидента из-за плохого самочувствия. Данил Юханов умер в больнице в августе 2020 года от полученных травм. Юрий Захарчевский не признает себя виновным и утверждает, что велосипедист нарушил правила дорожного движения, из-за чего якобы и произошла авария.

Анна Перова, Краснодар