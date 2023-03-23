Губернатора Ленобласти Александра Дрозденко наградили медалью за участие в СВО

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев наградил губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко медалью «Участнику специальной военной операции», сообщила пресс-служба областного региона. Главу региона отметили за помощь членам семей бойцов Росгвардии.

Алексей Воробьев, вручая награду, поблагодарил господин Дрозденко за «внимание и огромную помощь в вопросах заботы о членах семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении воинского и служебного долга, а также за вашу поддержку и жителями Ленинградской области росгвардейцев, выполняющих боевые задачи».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что администрация Ленобласти решила перечислять по 1 млн рублей в фонд помощи СВО каждый месяц.

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