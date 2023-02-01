Администрация Ленобласти будет перечислять по 1 млн рублей в фонд помощи СВО каждый месяц

Сотрудники администрации Ленобласти поддержали инициативу губернатора Александра Дрозденко о ежемесячном взносе в фонд «Ленинградский рубеж» для поддержки СВО. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Сумма отчислений в феврале и далее каждый месяц составит свыше миллиона рублей»,— говорится в сообщении.

Некоммерческая организация (НКО) «Фонд помощи "Ленинградский рубеж" создана распоряжением Александра Дрозденко. Фонд, как указано в распоряжении, создается для «формирования имущества и средств» для нужд СВО.

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