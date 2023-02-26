Электросамокаты осваивают правила

Электросамокаты через несколько дней станут частью ПДД. Правила дорожного движения будут распространяться на эти и другие средства индивидуальной мобильности с 1 марта. В частности, скорость такого транспорта ограничена новой редакцией документа. Разгоняться на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах на тротуарах можно будет только до 25 км/ч, а на проезжей части — до 60 км/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Популярность кикшеринговых сервисов от этого лишь вырастет, в этом уверены в компании Whoosh. Ее представитель Юлия Камойлик надеется, что уровень культуры вождения скутером поднимется, а горожане перестанут относиться к этому виду транспорту с предубеждением:

«С появлением новых ПДД у нас появляется большой вызов — их популяризация. У Whoosh есть и собственные разработки, которые позволяют отслеживать нарушения. А за остальными самокатами в городе, очевидно, будет присматривать ГИБДД. Аварийность на самокатах очень маленькая. В нашем сервисе — это 0,001% от всех поездок. Тяжелая травма, тяжелые ситуации крайне редки. Понятно, что случаев, когда самокатчик побеспокоил пешехода гораздо больше, и здесь как раз важно учить этике совмещения движения с пешеходами на тротуаре. Нам кажется, что на уровень спроса появление ПДД, конечно, повлияет положительно. Как раз неопределенность статуса электросамоката вызывает у людей волнение. А как ехать? Могут ли меня оштрафовать и за что? Сейчас таких вопросв не будет, потому что на них появились четкие ответы».

Выезжать на велодорожки и тротуары с весны, согласно ПДД, можно будет только на электросамокатах весом не более 35 кг. Нарушителям грозит штраф до 500 руб. или предупреждение. За первые пять месяцев 2022 года в России было 158 аварий с участием электросамокатов и других подобных устройств. Погиб один человек. ТАСС со ссылкой на МВД сообщал, что в половине случаев виновниками ДТП были автомобилисты.

Как ни странно, именно водителям новая редакция правил упростит жизнь, отмечает член общественного совета при ГУВД Москвы и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов:

«Если водитель автомобиля совершил столкновение с самокатом, и водитель самоката нарушил правила дорожного движения, то в его отношении будет составлен протокол. Тогда автомобилист сможет взыскать ущерб, который был причинен его машине. Эти маленькие изменения помогут водителям отстоять собственную невиновность. Что касается движения электросамокатов, то никто самокатчиков ловить не будет, это очень сложно и требует привлечение большого числа инспекторов ГИБДД. Даже если какая-то подобная деятельность и будет проводиться, то эпизодически. А способы администрирования нарушений со стороны водителей электросамокатов, думаю, что будут разработаны в ближайшем будущем».

Пользователи обычных самокатов и роликов по-прежнему приравниваются к пешеходам, нововведения их не затрагивают.

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Алексей Нарышкин