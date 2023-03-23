Финляндия разрешила транзит российских удобрений, задержанных в порту Котка

Финские власти выдали разрешение на вывоз из страны удобрений с судна Smew, которое было задержано 9 марта из-за санкций Евросоюза. Министерство иностранных дел приняло решение об исключении в связи с запросом покупателя. Удобрения вывозятся в третью страну, и они нужны для «обеспечения глобальной продовольственной безопасности», заявил МИД Финляндии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порт Котка

Фото: Raimo Poutanen / LEHTIKUVA / AFP Порт Котка

Фото: Raimo Poutanen / LEHTIKUVA / AFP

Хельсинки отмечает, что Евросоюз не препятствует импорту удобрений из России в страны союза или их транзит за исключением калийных удобрений. Однако члены ЕС должны замораживать активы и экономические ресурсы физических и юридических лиц, которые попали под санкции.

В случае если речь идет об удобрениях, то активы могут быть освобождены от ареста, если они отправляются в третью страну в целях содействия глобальной продовольственной безопасности. «Исходя из этого, удобрения, задержанные в порту Котка, также могут продолжить свой путь»,— говорится в сообщении МИД Финляндии. Хельсинки не уточняет, из-за персональных санкций против кого было принято решение о задержании груза.

Россия в рамках зерновой сделки с Украиной, ООН и Турцией договорилась о снятии препятствий для экспорта продовольствия и удобрений. Москва неоднократно заявляла о том, что ограничения сохраняются, несмотря на договоренности.

Леонид Уварчев