Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Финляндия разрешила транзит российских удобрений, задержанных в порту Котка

Финские власти выдали разрешение на вывоз из страны удобрений с судна Smew, которое было задержано 9 марта из-за санкций Евросоюза. Министерство иностранных дел приняло решение об исключении в связи с запросом покупателя. Удобрения вывозятся в третью страну, и они нужны для «обеспечения глобальной продовольственной безопасности», заявил МИД Финляндии.

Порт Котка

Порт Котка

Фото: Raimo Poutanen / LEHTIKUVA / AFP

Порт Котка

Фото: Raimo Poutanen / LEHTIKUVA / AFP

Хельсинки отмечает, что Евросоюз не препятствует импорту удобрений из России в страны союза или их транзит за исключением калийных удобрений. Однако члены ЕС должны замораживать активы и экономические ресурсы физических и юридических лиц, которые попали под санкции.

В случае если речь идет об удобрениях, то активы могут быть освобождены от ареста, если они отправляются в третью страну в целях содействия глобальной продовольственной безопасности. «Исходя из этого, удобрения, задержанные в порту Котка, также могут продолжить свой путь»,— говорится в сообщении МИД Финляндии. Хельсинки не уточняет, из-за персональных санкций против кого было принято решение о задержании груза.

Россия в рамках зерновой сделки с Украиной, ООН и Турцией договорилась о снятии препятствий для экспорта продовольствия и удобрений. Москва неоднократно заявляла о том, что ограничения сохраняются, несмотря на договоренности.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...