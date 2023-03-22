В Финляндии из-за санкции против России задержано судно на приемке 20 тысяч тонн удобрений

В финском порту Котка из-за санкций Евросоюза в отношении России задержано грузовое судно Swem. Оно должно было принять груз с 20 тыс. тонн удобрений стоимостью €10–12 млн у компании, связанной с российским бизнесменом, который включен в санкционный список, сообщает издание Yle.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Исполнительный директор порта Киммо Наски заявил изданию, что это первый случай, когда санкции ЕС препятствовали продвижению грузов в Финляндии. По данным Yle, судно находится за пределами порта в ожидании информации, можно ли получить разрешение на вывоз груза. МИД Финляндии был проинформирован о транспортировке удобрений на прошлой неделе, сообщает издание.

«В сотрудничестве с властями мы обнаружили, что груз включает удобрения, вероятно принадлежащие лицу, которое включено в санкционный список ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены в случае обнаружения»,— сказала изданию руководитель санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара.

Эрдни Кагалтынов