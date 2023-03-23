Киевская духовная академия просит защитить ее от выселения из Киево-Печерской лавры

Киевская духовная академия обратилась к украинским властям и мировому сообществу с просьбой защитить ее от выселения из Киево-Печерской лавры. Академия Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата находится на территории монастыря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шахиджанян, Коммерсантъ Фото: Сергей Шахиджанян, Коммерсантъ

«Мы призываем правительство Украины, международное сообщество и всех людей доброй воли обратить внимание на эту сложную ситуацию и сделать все возможное для обеспечения защиты нашего общества»,— говорится в обращении проректора по начально-методической работе архимандрита Филарета на сайте академии.

Архимандрит Филарет напомнил, что по решению властей 29 марта вся «большая семья» монастыря «рискует быть изгнанной» из лавры. Всего речь идет о 200 монахах, 300 студентах, 30 преподавателях и 300 рабочих. «Правительство не спрашивает нашего мнения. Мы — невидимые»,— сказал проректор. Он опасается уничтожения Киевской духовной академии в связи с требованием к УПЦ покинуть лавру.

Проректор обратил внимание, что власти не дают академии закончить учебный год. «Кроме войны и всех трудностей, с которыми сейчас сталкивается Украина, нам добавляют еще и невозможность продолжать молиться и заниматься научными исследованиями в родных стенах»,— добавил он.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» ранее потребовал от монахов УПЦ до 29 марта покинуть территорию лавры. Решение было объяснено нарушениями условий договора о безвозмездном пользовании.

Леонид Уварчев