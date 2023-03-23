Бангкок с ним

Генпрокурор Игорь Краснов, посетив Таиланд, объяснил властям королевства, почему проводится специальная военная операция (СВО) в Донбассе, и заключил с ними соглашение о правовом сотрудничестве. Для уклонистов от операции и злоумышленников в целом оно может иметь весьма серьезные последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На переднем плане генпрокуроры РФ и Таиланда Игорь Краснов и Нари Тантасатиен

Фото: Генпрокуратура РФ На переднем плане генпрокуроры РФ и Таиланда Игорь Краснов и Нари Тантасатиен

Фото: Генпрокуратура РФ

Из столицы Мьянмы Нейпьидо самолет СЛО «Россия» с сотрудниками надзорного ведомства во главе с генпрокурором Игорем Красновым (о переговорах в этой стране «Ъ» рассказывал вчера) вылетел в Бангкок, где их приняли буквально по-королевски.

Встречаясь с генпрокурором Королевства Таиланд Нари Тантасатиен, руководителем национальной антикоррупционной комиссии страны Ватчараполом Прасарнрайкитом и наконец председателем сената национальной ассамблеи Понпетом Вичитчончаем, Игорь Краснов называл Бангкок «вечным сокровищем» и напомнил, что 125 лет назад его величество король Сиам Рама Пятый приезжал в Санкт-Петербург, и тогда были установлены двусторонние отношения между странами, которые с тех пор только развивались.

Игорь Краснов прибыл в Таиланд развивать международно-правовое сотрудничество, но в отличие от Мьянмы, не только предлагал местным прокурорам бесплатно учиться в университете Генпрокуратуры, имеющем филиалы по всей стране, в том числе во Владивостоке (так что далеко и лететь им не надо), но и взять российских прокуроров на практику.

«Им также будет полезно узнать о лучших практиках прокуратуры Таиланда»,— отметил Игорь Краснов, добавив, что этому будет способствовать очередная программа сотрудничества между правоохранительными органами стран на 2023–2024 годы. «Она придаст позитивный импульс развитию партнерских и, что очень важно, неполитизированных отношений между прокурорскими службами наших стран, позволит регулярно обмениваться опытом и вырабатывать совместные меры практического характера в целях противодействия преступности»,— отметил господин Краснов.

Документ, кстати, должен способствовать решению проблем в сфере выдачи обвиняемых и подозреваемых, проект соответствующего договора был одобрен главами стран и особенно актуален сейчас, когда только на Пхукете, по данным местных СМИ, находится более 220 тыс. россиян, в том числе укрывающихся от участия в СВО и уголовных преследований.

В свою очередь, Игорь Краснов предложил тайским коллегам использовать опыт российских прокуроров в сфере конфискации коррупционных активов чиновников и поддержке государственного обвинения по делам о криминальном использовании виртуальных активов. Отметим, что в области обращения активов в доход государства Генпрокуратура в прошлом году побила свои же «рекорды» за многие годы,— родине по выигранным прокурорами искам отошли 7,5 тыс. объектов недвижимости, оцениваемых в 90 млрд руб. И это, не считая «живых» денег и прочего имущества.

И хотя в Бангкоке стороны старались не обсуждать вопросы, связанные с политикой, без событий в Донбассе не обошлось. Проводится специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины, одной из причин которой стали многочисленные преступления против мирного населения Донбасса, в первую очередь обстрелы, которые не прекращаются уже девять лет, доложил Игорь Краснов председателю тайского сената.

Все это, отметил глава надзорного ведомства России, происходит при «полном попустительстве, а вернее при поддержке стран Запада». А Россия, по его словам, «выставляется» агрессором, в том числе с использованием универсальных международных институтов. Таиланд же, отметил генпрокурор, выдержанно и конструктивно относится к складывающейся ситуации. И несмотря на давление, оказываемое на него отдельными государствами (его результатом в России принято, например, считать экстрадицию в США Виктора Бута, получившего там 25-летний срок, а потом обменянного на американскую баскетболистку), Таиланд, что очень важно, придерживается независимой политики, заключил Игорь Краснов.

Николай Сергеев