И крепок Мьянмой наш союз

Глава надзорного ведомства России Игорь Краснов, посетив Мьянму, встретился с ее премьером и генпрокурором, а завершился краткосрочный визит подписанием меморандума о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Подобный меморандум заключили с Россией уже более 70 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов (в центре) посетил Мьянму с визитом

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов (в центре) посетил Мьянму с визитом

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Встречаясь с Мин Аун Хлайном, который одновременно является председателем Государственного административного совета, премьер-министром и главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы, генпрокурор Игорь Краснов провел своеобразный ликбез. Он объяснил, что Генпрокуратура в России играет ключевую роль в обеспечении верховенства права, осуществляет высший надзор за исполнением законов, координирует деятельность правоохранительных органов в борьбе с преступностью. «Непосредственно мне подчинена Главная военная прокуратура, осуществляющая надзор за законностью в вооруженных силах России»,— особо подчеркнул господин Краснов, возможно имея в виду, что в Мьянме власть, как правило, находится в руках у военных.

Последний военный переворот произошел здесь несколько лет назад. Однако все эти события на взаимоотношения двух стран не сильно повлияли. «Наши страны связывают 75 лет дипломатических отношений, которые последние годы характеризуются интенсивным развитием взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, включая военную сферу»,— сообщил Игорь Краснов. Теперь пришло время международно-правового сотрудничества. Соответствующий меморандум господин Краснов подписал с министром по правовым вопросам, генеральным прокурором Мьянмы Ти?дой У. Господин Краснов отметил, что этот документ является «фундаментом» для расширения взаимодействия, в том числе в сфере борьбы с трансграничной преступностью. По его словам, подобные соглашения уже заключены с компетентными органами более 70 стран, а «их реализация является мощным импульсом для укрепления конструктивных международных контактов».

По данным «Ъ», договор будет автоматически продлеваться каждую пятилетку, если не возникнет разногласий. Он предусматривает сотрудничество и обмен информацией по самому широкому кругу вопросов правовой тематики.

Кроме того, прокурорам из Мьянмы предложено повысить свою квалификацию в университете Генпрокуратуры РФ. «Уверен, у нас есть потенциал для объединения усилий в различных сферах, в первую очередь в противодействии киберпреступности, терроризму, экстремизму, коррупции, экологическим преступлениям и отмыванию денег»,— подчеркнул Игорь Краснов.

Николай Сергеев