«Лысковские напитки» намерены вложить 700 млн рублей в расширение производства

Производитель ООО «Лысковские напитки» намерен расширить производство безалкогольных напитков и построить новый корпус в Лыскове. Объем инвестиций в проект оценивается в 700 млн руб., сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В новом комплексе напитки будут разливать в стеклянный бутылки объемом 0,33 л, 0,5 л и 0,7 л. Мощность производства составит от 1,5 тыс. до 2 тыс. декалитров в год, выпускать будут 15 наименований напитков. Кроме производственных линий, на площадке построят тепловой пункт и два склада. Проект планируется реализовать в 2023-2025 годах.

«Новый комплекс позволит нам наладить процесс производства разных наименований напитков на отдельных производственных линиях, а не загружать мощности попеременно разными рецептурами, как это происходит на действующем предприятии. Таким образом мы сможем существенно нарастить объемы производимой продукции»,– сказал директор ООО «Лысковские напитки» Валерий Агафонов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лысковские напитки» зарегистрированы в Нижегородской области с 2015 года с минимальным уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – производство безалкогольных напитков. Директором является собственник предприятия Валерий Агафонов. Ему также принадлежит Лысковская пивоварня. Финансовая отчетность предприятия не опубликована.

Анастасия Еремина