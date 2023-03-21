Компании определяются с дивидендами

На бирже продолжается сезон дивидендов. Рынок считает возможности привлекательными. Пока разочарованием для инвесторов оказались только вознаграждения Мосбиржи: компания должна была выплатить 60% прибыли, но неожиданно рекомендовала только 30%. А вот «Сбер», наоборот, два дня подряд толкал индекс Мосбиржи вверх: набсовет компании объявил о рекордных дивидендах, после чего бумаги банка подорожали со 170 руб. до 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Каких еще объявлений ждать? И стоит ли к ним присмотреться? На выплаты, среди прочих, намекнул и глава «Роснефти» Игорь Сечин, сказав, что результаты компании за прошлый год могут стать фундаментом для стабильных дивидендов. Аналитик ИК «Цифра брокер» Даниил Болотских считает, что у в этом случае действительно не так много рисков:

«Если смотреть по доходности, то компания заработала за прошедшие 12 месяцев 813 млрд руб. Если смотреть по дивидендной политике, то речь идет о 38 руб. на акцию. Учитывая, что 20,4 руб. уже было выплачено, мы ожидаем дивидендов в размере 18 руб. Вместе с тем основная угроза сейчас — это проблемы с поставками, рынок сбыта. Но "Роснефть" — одна из первых компаний, которая смогла переориентировать потоки на Восток. Кроме того, очень хорошо открывается Китай в начале года, так что этот риск отчасти нивелирован».

Между тем в лидерах роста акций по итогам торгов 20 марта оказался ВТБ. Капитализация банка увеличилась сразу на 14%, при том, что компания даже не публиковала отчетность. Поводом стало заявление ее руководителя Андрея Костина о том, что банк ожидает рекордную прибыль по итогам первого квартала.

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что риски для эмитента еще есть: после покупки банка «Открытие» за 350 млрд руб. ВТБ был вынужден привлекать дополнительный капитал. Одна эмиссия акций уже состоялась в интересах государства, вторую анонсировали среди частных игроков. Однако спекулятивный рост все равно возможен, не исключил управляющий директор компании «Арбат Капитал» Александр Орлов:

«После рекордных дивидендов Сбербанка, конечно, рынок ищет, кто еще может много заплатить. В этой ситуации есть ограничение в том, что текущая потребность финансирования для ВТБ была достаточно высокой в связи со сделкой по покупке "Открытия", поэтому казалось, что банк точно не подходит под критерий потенциального плательщика дивидендов. Но теперь с такими хорошими данными за начало этого года надежды снова возвращаются. Правда, при этом бизнес сильно лучше чувствовать себя не будет, экономика остается в рецессии, и уровень ставок достаточно высокий, поэтому банкам становится все сложнее и сложнее зарабатывать.

Вместе с тем полученный бизнес "Открытия" — это очень хороший актив, очищенный от проблемных долгов, он реально улучшил ситуацию, поэтому, думаю, отчасти хорошие данные — это уже некое включение информации по "Открытию". При том, что негативный эффект от этого включения за счет допэмиссии был еще в прошлом году. Вместе с тем, учитывая, что государству нужны деньги, то один из вариантов — это как раз высокие дивиденды».

Другая компания, которая анонсировала возможные выплаты уже официально, это «Интер РАО». Производителя электроэнергии называют востребованным в так называемом защитном секторе. Если акционеры прислушаются к совету директоров, то выплаты составят около 30 коп. на одну акцию, стоимость которой составляет 3,5 руб. Дивидендная доходность в таком случае составит 8%. Акции компании на эту новость отреагировали ростом.

Вероятно, для 2023 года «Интер РАО» как инвестидея останется актуальной, рассуждает инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов: «Это достаточно стабильный бизнес, который заключается в продаже электроэнергии и мощности тепловых станций, принадлежащих компании. Но проблема для инвесторов в том, что она уже некоторое время не публикует финансовую отчетность, поэтому и о положении дел можно судить только по косвенным признакам, в частности, по выплаченным дивидендам. Они превысили ожидания рынка и оказались больше, чем в прошлом году.

Скорее всего, это связано с повышением тарифов на мощность, которое произошло в прошлом году. Также растут цены на электричество из-за повышения тарифов на газ. Кроме того, нужно отметить, что на балансе у "Интер РАО", по данным последней отчетности, находится достаточно большая сумма свободных денежных средств. На рынке давно ждали от "Интер РАО", что она будет выплачивать больше дивидендов. И так как существует тренд на повышение тарифов на электричество и на мощность, то, думаю, что компания привлекательна для покупок».

Пока из крупных эмитентов пока ничего не говорили о потенциальных дивидендах металлурги: есть только сообщение от группы «Полюс», что она планирует придерживаться дивидендной политики. Также существенным драйвером для рынка могут стать выплаты от нефтегазового сектора. Пока вознаграждения официально анонсировал только НОВАТЭК: они могут составить 60 руб. на акцию. Дивидендная доходность в таком случае будет ниже 6%.

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Иван Якунин