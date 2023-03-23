Mozilla начала разработку открытого и безопасного ИИ

Mozilla Foundation объявила о начале разработки нового «заслуживающего доверия» искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. В разработку Mozilla.ai компания вложила $30 млн, на начальном этапе в нее войдут 25 человек, включая ученых, инженеров и менеджеров по продуктам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Seibold Фото: David Seibold

По мнению разработчиков, появившиеся в последние месяцы ИИ вроде ChatGPT и Stable Diffusion могут использоваться во вредоносных целях, в том числе писать трояны и фейки, а также создавать фишинговые сайты, непристойные и жестокие картинки.

Как заявляют в Mozilla, сейчас есть потребность в безопасном ИИ, который технологические компании могли бы использовать как набор инструментов, вроде Apache или Lunix. В будущем компания надеется на дополнительные инвестиции со стороны научных и коммерческих организаций. Ранее Mozilla представила в своем браузере встроенную маскировку номера телефона и электронной почты.

Евгений Федуненко