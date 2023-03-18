У Mozilla появится встроенная маскировка номера телефона и электронной почты

Mozilla встроит расширение Firefox Relay, которое создает псевдонимы электронной почты и номера телефона пользователя, непосредственно в браузер. Расширение впервые было выпущено в 2020 году для защиты аккаунтов пользователей от спамеров.

Firefox Relay создает псевдонимы номера телефона и электронной почты пользователя, что позволяет анонимно зарегистрироваться на сайтах, которые требуют указания личных данных. Расширение создает до пяти масок электронного адреса пользователя бесплатно. Можно создавать разные маскировочные телефоны и электронные адреса для каждого сайта, что усложняет задачу спамеров. Расширение Firefox Relay встроят в Mozilla в течение года. В ноябре 2022 года Mozilla Firefox был признан вторым самым уязвимым среди браузеров — за год было зарегистрировано свыше 117 уязвимостей.

Евгений Федуненко