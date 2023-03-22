В Петербурге зафиксировали исторический минимум заболеваемости туберкулезом

В 2022 году в Санкт-Петербурге было выявлено 1 045 новых случаев активного туберкулеза, что стало историческим минимумом для города. Об этом рассказали представители городского комитета по здравоохранению на пресс-конференции 22 марта.

«На 1 января 2022 года на учете в Петербурге состояло чуть более 1,2 тыс. больных туберкулезом. В 1960-ые года эта цифра составляла более 35 тыс. человек. По ряду районов города сегодня мы достигли практически европейских показателей заболеваемости туберкулезом»,— рассказал главный внештатный специалист фтизиатр комздрава Александр Пантелеев.

Сейчас, по его словам, меньше всего больных туберкулезом в Кронштадте — в городе на данный момент лечат всего 14 местных жителей.

Как в свою очередь отметила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Петербургу Ирина Крицкая, территориальный показатель заболеваемости в городе составил 19,4 на 100 тыс. населения, что на 8,0% ниже показателя 2021 года. Относительно общефедеральных цифр заболеваемость туберкулезом в Петербурге снизилась на 33,7%.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте