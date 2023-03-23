Смертность в Свердловской области на 44% превышает рождаемость

За январь 2023 года в Свердловской области родилось 3,2 тыс. человек, что на 44% меньше числа скончавшихся – 5,75 тыс., следует из данных Свердловскстата. Естественная убыль населения за первый месяц года составила 2,53 тыс. человек.

При этом в сравнении с январем 2022 года показатель рождаемости снизился, а смертности вырос. Год назад естественная убыль населения составил 2,25 тыс. свердловчан.

Показатель детской смертности за год незначительно снизился. Так если в январе 2022 года скончались 18 младенцев в возрасте до одного года, то в 2023-м – 12.

Напомним, за 11 месяцев прошлого года в Свердловской области. родились 36,7 тыс. человек, а скончались почти 54 тыс. Уровень смертности на Урале на 32% превышает уровень рождаемости.

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