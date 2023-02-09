Смертность в Свердловской области на 32% превысила рождаемость

С января по ноябрь 2022 года в Свердловской области родились 36,7 тыс. человек, а скончались почти 54 тыс., следует из данных Росстата. Так, уровень смертности на Урале на 32% превышает уровень рождаемости. В 2021 году демографическая ситуация была хуже – тогда за 11 месяцев родились 39,3 тыс. человек, а скончались – 70,2 тыс.

Помимо этого, за год в регионе выросла детская смертность. Так, за 11 месяцев 2021 года в Свердловской области скончались 154 ребенка в возрасте до 1 года, а в 2022-м – 176.

Также выросла и миграционная убыль населения Свердловской области. За год из региона уехали 90,4 тыс. человек, что почти на 4 тыс. больше числа тех, кто переехал жить на Урал.

В целом в России с января по декабрь 2022 года население сократилось на 544,2 тыс. человек, что несколько меньше, чем в 2021 году (573,7 тыс.). В январе-ноябре 2022 года наряду с естественной убылью наблюдался и миграционный отток.

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