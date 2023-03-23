Атому не хватает денег и рабочих рук

«Ядерному ренессансу», наступление которого с прошлого года прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) и другие профильные организации, может помешать не только сохраняющееся после аварии на японской АЭС «Фукусима» недоверие к ядерной энергетике, но и экономические сложности, связанные в том числе с высокой стоимостью строительства новых реакторов и нехваткой квалифицированных кадров, следует из доклада McKinsey & Company.

С началом военной операции РФ на Украине обсуждение поэтапного возрождения ядерной энергетики вышло за пределы экологической повестки и обрело большую актуальность в связи с ростом цен на ископаемое топливо. Интерес к отрасли объясняется еще и прогнозами трехкратного роста мирового потребления электроэнергии к 2050 году. Этот рост, как ожидают эксперты, произойдет вне зависимости от того, сохранятся ли нынешние темпы энергоперехода, ускорится или замедлится развитие чистой энергетики (см. график). В таких условиях экономически предсказуемая ядерная энергетика выглядит достаточно перспективной.

На пике «популярности», в 1980-х, мощности АЭС в мире увеличивались примерно на 30 ГВт в год. Сейчас этот показатель втрое ниже (около 10 ГВт в год, по данным МЭА). При этом чтобы к 2050 году атомная генерация удовлетворяла около 20% мирового спроса на электроэнергию, темпы ввода мощностей необходимо нарастить до 50 ГВт в год. Ускорение развития отрасли осложняется проблемами, связанными со строительством АЭС, в том числе с нехваткой необходимых материалов (промышленное производство которых только предстоит расширить), а также квалифицированной рабочей силы (для достижения заявленной цели численность работников атомной отрасли в мире должна вырасти до более чем 5 млн).

Отчасти решить эти проблемы, полагают аналитики McKinsey, могут более дешевые и простые в строительстве и эксплуатации малые модульные реакторы (SMR) и реакторы четвертого поколения (например, на быстрых нейтронах). Спрос на них растет: так, Минэнерго США собирается выделить на строительство последних около $3 млрд. Между тем лидером по выработке ядерной энергии в ближайшем будущем, вероятно, станет Китай — в этой стране в последние годы развернуто наиболее масштабное строительство АЭС.

Кристина Боровикова