Премьер у аппарата

Премьер Михаил Мишустин стал полноправным членом «Политбюро 2.0» — неформального центра принятия решений в руководстве России. Такой вывод делают эксперты «Минченко Консалтинг» в публикуемом в четверг докладе «Правительство Мишустина: год в условиях санкций и СВО». Антикризисные успехи правительства позволили усилить и публичные, и аппаратные позиции премьера, и его значимость в неформальной властной иерархии выросла, утверждают авторы исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Председатель правительства Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В условиях специальной военной операции (СВО) и беспрецедентного санкционного давления российское правительство продемонстрировало высокую эффективность, а национальная экономика — неожиданную устойчивость, отмечается в докладе «Минченко Консалтинг», приуроченном к намеченному на 23 марта ежегодному отчету премьера в Госдуме. Этому, по мнению экспертов, способствовали консолидация внутри самого кабмина, хорошая координация действий с другими властными структурами, эффективная энергетическая дипломатия, позволившая сбалансировать бюджет, и высокий уровень цифровизации госуправления, позволяющий принимать быстрые решения.

В итоге публичные и аппаратные позиции Михаила Мишустина усилились, а его значимость в неформальной властной иерархии выросла.

Разумеется, отмечают авторы доклада, роль правительства в системе российской власти по-прежнему балансируется автономным целеполаганием других влиятельных госструктур. Но эффективный антикризисный менеджмент и личная легитимность премьера делают правительство в 2023 году одним из ключевых контуров управления страной. Хотя практически с момента создания новый кабмин столкнулся с серьезным давлением внешних обстоятельств: пандемия, последовавшее за ней рекордное падение нефтяных цен в 2020 году и беспрецедентные санкции против России. Все это заставило правительство выступить в роли главного антикризисного модератора.

Авторы доклада отмечают, что кризисы нашли отражение и в социологических показателях. Так, во время пандемии и в разгар падения цен на нефть рейтинги правительства, по данным ВЦИОМа, не поднимались выше 40%, а иногда даже опускались ниже 35%. Но по мере разворачивания антикризисных мер рейтинг стабилизировался, причем одобрение деятельности премьера обгоняло степень одобрения работы правительства в целом. Средний рейтинг одобрения работы господина Мишустина с июля по конец декабря 2020 года составил 43,3%, в то время как аналогичный показатель у правительства — 35,6%.

Новая «просадка» рейтинга произошла в ноябре 2021 года и была связана с негативным общественным резонансом вокруг законопроекта о введении QR-кодов. На минимуме поддержки (конец ноября — начало декабря 2021-го) рейтинг премьера составил 37,9%, а одобрение правительства опустилось до 31,2%. Однако после начала СВО и введения масштабных санкций против России рейтинги снова показали существенный рост. Если в конце января 2022 года деятельность Михаила Мишустина одобряли 40% респондентов, то через месяц — уже 48%. Аналогичный рост поддержки был и у правительства: с 35% до 49% соответственно. Такой социологический тренд можно интерпретировать как эффект «сплочения вокруг флага», признают авторы доклада, но стоит отметить и эффективную работу информационного блока правительства.

В результате средний рейтинг одобрения работы премьера с начала СВО по март 2023 года составил 52,2%, а правительства — 51,2%.

Политолог Александр Немцев обращает внимание на практически полное отсутствие негатива в отношении Михаила Мишустина как в публичной сфере, так и «в кулуарах»: это означает, что премьер смог выстроить рабочие отношения со всеми игроками. Политический вес главы кабмина за последний год заметно вырос, это очевидная тенденция, говорит политолог Николай Миронов. Правительство проделало за этот год большую работу, оно в ручном режиме борется с нехваткой сырья и оборудования, выстраивает логистические цепочки, отмечает эксперт. «Что же касается Мишустина, то он проявил себя как эффективный антикризисный менеджер. Премьер, мне кажется, вообще работает в режиме 24/7 и сейчас воспринимается как незаменимая фигура»,— резюмирует политолог.

Анастасия Корня