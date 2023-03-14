Сто вопросов по-взрослому

В понедельник Совет Госдумы утвердил вопросы от фракций к отчету премьера Михаила Мишустина, который запланирован на следующую неделю. В этом году депутаты решили уделить особое внимание проблемам, связанным со специальной военной операцией (СВО). Кроме того, партийцы интересуются мнением правительства о своих предложениях и сроками отзывов на свои инициативы.
Письменных вопросов Михаилу Мишустину думские фракции задали меньше обычного, но зато все они будут гарантированно относиться к компетенции премьера
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Перед ежегодным отчетом премьера в Думе о деятельности правительства за прошедший год фракции традиционно направляют ему письменные вопросы, а в день выступления главы кабмина задают устные. В этом году отчет состоится раньше обычного — как сообщил ранее спикер Думы Вячеслав Володин, 22 или 23 марта (в 2022 году это произошло 7 апреля). Собеседник, близкий к руководству палаты, пояснил “Ъ”, что оперативность связана «с задачами СВО и необходимостью реализации оглашенного в феврале послания президента».
Пять фракций по договоренности направили по 20 вопросов, что меньше, чем в прошлые годы. Зато в этот раз, как сообщил “Ъ” первый замглавы комитета по контролю Михаил Романов («Единая Россия»), все они относятся к уровню премьера, тогда как раньше это могли быть вопросы уровня министров или ниже. По словам господина Романова, предполагается, что премьер даст ответы в ходе отчета в Думе.
Как рассказали “Ъ” собеседники во фракциях, в этом году особое внимание депутаты уделили теме СВО. Так, представители «Единой России» спрашивают, может ли правительство рассмотреть вопрос софинансирования расходов по выплатам мобилизованным в регионах с целью достижения единой их величины на всей территории страны. Также они интересуются, что сделало правительство в прошлом году в части реабилитации участников СВО. Волнует единороссов и вопрос обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов боевых действий, независимо от их имущественного положения. Кроме того, депутаты жалуются, что до сих пор правительством не утверждены правила назначения и выплаты компенсаций волонтерам, пострадавшим в зонах риска.
«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предлагает модифицировать прогрессивную шкалу налогообложения с целью повышения налогов для наиболее обеспеченных граждан с последующим зачислением этих средств в госфонд помощи семьям военнослужащих и ветеранов СВО, который предложил учредить в послании президент. Также в партии считают, что государство должно принять меры по сохранению и повышению безопасности использования денежных выплат участникам СВО, призванным в ходе частичной мобилизации. Депутаты спрашивают и мнение правительства об инициативе по введению в каждом федеральном министерстве должности профильного заместителя министра, курирующего вопросы развития новых регионов.
ЛДПР интересуется позицией кабмина по некоторым своим инициативам. Например, партия предлагала разработать отдельную госпрограмму по восстановлению и развитию социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры на новых территориях и предоставлять жителям этих регионов ипотеку для нового строительства жилья или его приобретения в новостройках по льготной ставке ниже, чем в среднем по России.
Ждут отзыва правительства на свои проекты и депутаты от «Новых людей», предложившие ранее уточнить категории лиц, имеющих право на отсрочку призыва по мобилизации (среди них ученые и аспиранты, предприниматели, имеющие в штате более пяти сотрудников, многодетные отцы). Во фракции сообщают, что продолжают получать обращения о призыве указанных категорий граждан. «Новые люди» также сетуют, что до сих пор нет отзыва на их проект, предлагающий предоставить детям мобилизованных право переводиться с платного обучения на бюджетные места в образовательных организациях профессионального образования (документ направлен в правительство в октябре 2022 года).
Помимо этого, у СРЗП, ЛДПР и «Новых людей» вызывает беспокойство ситуация с дефицитом федерального бюджета, и они хотят знать, каким образом правительство видит выход из сложившейся ситуации.
Наконец, КПРФ больше интересуют другие, традиционно важные для партии вопросы. В частности, коммунисты хотят знать, когда вследствие экономического роста произойдет рост реально располагаемых доходов россиян, и интересуются мотивами отрицательного заключения правительства на проект о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
На часть уже отправленных в правительство вопросов Михаил Мишустин сможет ответить еще до прихода в Думу. 13 марта он начал серию предваряющих его отчет встреч с представителями думских фракций, приняв в Белом доме депутатов от «Единой России» и ЛДПР.
Парламентариям придется уведомлять ФСБ и СВР о выезде за границу
Контекст
Депутатов Госдумы и региональных заксобраний, сенаторов и мэров, «осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях», могут обязать перед выездом за границу уведомлять ФСБ и СВР. Это следует из поправок к законам «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», внесенных в понедельник в Думу группой депутатов из комитета по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым («Единая Россия»). Согласно поправкам, порядок такого уведомления будет определять президент.
Также законопроект уточняет порядок допуска к государственной тайне. В нем может быть отказано при наличии у гражданина или его близких родственников (к ним относятся супруги, родители, дети, братья и сестры) счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, зарубежной недвижимости, а также в случае владения и пользования иностранными финансовыми инструментами. «Это поможет минимизировать риски оказания давления на наших секретоносителей со стороны недружественных государств»,— пояснил Василий Пискарев. По его словам, в условиях проведения специальной военной операции наблюдается повышенный интерес иностранных спецслужб к российским государственным секретам и осведомленным в них госслужащим, а поправки «помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите наших граждан от преступных посягательств зарубежных спецслужб».
При этом, согласно законопроекту, граждане, которых законодательство о гостайне ограничивает в праве на выезд за рубеж, все же смогут временно покинуть пределы страны при возникновении обстоятельств гуманитарного характера — например, в связи со смертью или болезнью близких родственников.
Напомним, в конце января Госдума по инициативе ее спикера Вячеслава Володина внесла в свой регламент поправку, согласно которой рядовые депутаты обязаны будут уведомлять о своих не связанных с работой заграничных поездках думскую комиссию по мандатным вопросам, а члены совета Думы, главы комитетов и комиссий — председателя палаты.