Сто вопросов по-взрослому

В понедельник Совет Госдумы утвердил вопросы от фракций к отчету премьера Михаила Мишустина, который запланирован на следующую неделю. В этом году депутаты решили уделить особое внимание проблемам, связанным со специальной военной операцией (СВО). Кроме того, партийцы интересуются мнением правительства о своих предложениях и сроками отзывов на свои инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Письменных вопросов Михаилу Мишустину думские фракции задали меньше обычного, но зато все они будут гарантированно относиться к компетенции премьера

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Письменных вопросов Михаилу Мишустину думские фракции задали меньше обычного, но зато все они будут гарантированно относиться к компетенции премьера

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Перед ежегодным отчетом премьера в Думе о деятельности правительства за прошедший год фракции традиционно направляют ему письменные вопросы, а в день выступления главы кабмина задают устные. В этом году отчет состоится раньше обычного — как сообщил ранее спикер Думы Вячеслав Володин, 22 или 23 марта (в 2022 году это произошло 7 апреля). Собеседник, близкий к руководству палаты, пояснил “Ъ”, что оперативность связана «с задачами СВО и необходимостью реализации оглашенного в феврале послания президента».

Пять фракций по договоренности направили по 20 вопросов, что меньше, чем в прошлые годы. Зато в этот раз, как сообщил “Ъ” первый замглавы комитета по контролю Михаил Романов («Единая Россия»), все они относятся к уровню премьера, тогда как раньше это могли быть вопросы уровня министров или ниже. По словам господина Романова, предполагается, что премьер даст ответы в ходе отчета в Думе.

Как рассказали “Ъ” собеседники во фракциях, в этом году особое внимание депутаты уделили теме СВО. Так, представители «Единой России» спрашивают, может ли правительство рассмотреть вопрос софинансирования расходов по выплатам мобилизованным в регионах с целью достижения единой их величины на всей территории страны. Также они интересуются, что сделало правительство в прошлом году в части реабилитации участников СВО. Волнует единороссов и вопрос обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов боевых действий, независимо от их имущественного положения. Кроме того, депутаты жалуются, что до сих пор правительством не утверждены правила назначения и выплаты компенсаций волонтерам, пострадавшим в зонах риска.

«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предлагает модифицировать прогрессивную шкалу налогообложения с целью повышения налогов для наиболее обеспеченных граждан с последующим зачислением этих средств в госфонд помощи семьям военнослужащих и ветеранов СВО, который предложил учредить в послании президент. Также в партии считают, что государство должно принять меры по сохранению и повышению безопасности использования денежных выплат участникам СВО, призванным в ходе частичной мобилизации. Депутаты спрашивают и мнение правительства об инициативе по введению в каждом федеральном министерстве должности профильного заместителя министра, курирующего вопросы развития новых регионов.

ЛДПР интересуется позицией кабмина по некоторым своим инициативам. Например, партия предлагала разработать отдельную госпрограмму по восстановлению и развитию социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры на новых территориях и предоставлять жителям этих регионов ипотеку для нового строительства жилья или его приобретения в новостройках по льготной ставке ниже, чем в среднем по России.

Ждут отзыва правительства на свои проекты и депутаты от «Новых людей», предложившие ранее уточнить категории лиц, имеющих право на отсрочку призыва по мобилизации (среди них ученые и аспиранты, предприниматели, имеющие в штате более пяти сотрудников, многодетные отцы). Во фракции сообщают, что продолжают получать обращения о призыве указанных категорий граждан. «Новые люди» также сетуют, что до сих пор нет отзыва на их проект, предлагающий предоставить детям мобилизованных право переводиться с платного обучения на бюджетные места в образовательных организациях профессионального образования (документ направлен в правительство в октябре 2022 года).

Помимо этого, у СРЗП, ЛДПР и «Новых людей» вызывает беспокойство ситуация с дефицитом федерального бюджета, и они хотят знать, каким образом правительство видит выход из сложившейся ситуации.

Наконец, КПРФ больше интересуют другие, традиционно важные для партии вопросы. В частности, коммунисты хотят знать, когда вследствие экономического роста произойдет рост реально располагаемых доходов россиян, и интересуются мотивами отрицательного заключения правительства на проект о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

На часть уже отправленных в правительство вопросов Михаил Мишустин сможет ответить еще до прихода в Думу. 13 марта он начал серию предваряющих его отчет встреч с представителями думских фракций, приняв в Белом доме депутатов от «Единой России» и ЛДПР.

Мария Макутина