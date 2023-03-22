Власти опровергли сообщения о взрыве в Курске

Правительство Курской области сообщило, что вечером 22 марта никаких происшествий в воздухе и на земле зафиксировано не было. Так областные власти прокомментировали распространяющуюся в соцсетях информацию о том, что в Курске произошел взрыв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Администрация Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С учетом сообщений, которые поступают в социальных сетях, сообщаем: ситуация в Курске спокойная, происшествия на земле и в небе над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы»,— сообщается в Telegram-канале правительства Курской области.

В Telegram-канале «Типичный Курск» в 20:33 мск был опубликован пост, в котором со ссылкой на подписчиков сообщалось о «громком хлопке в районе аэропорта». В 21:13 Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись с одного из домофонов, на которой слышен громкий звук, похожий на взрыв.

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