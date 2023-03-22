Valve запустила бета-тестирование «Counter-Strike 2» и планирует выпустить игру летом 2023 года

Американский разработчик игр Valve объявил, что планирует выпустить командный шутер «Counter-Strike 2» летом этого года. Компания также сообщила о запуске бета-теста и представила на сайте игры нововведения второй части игровой серии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот Counter-Strike 2

Фото: Valve Скриншот Counter-Strike 2

Фото: Valve

В службе поддержки игрового сервиса Steam (принадлежит Valve) уточняют, что в бета-тесте примут участие игроки, которых разработчики выберут на основании нескольких факторов. Среди них — недавнее время игры на официальных серверах Valve, «фактор доверия» и состояние учетной записи Steam.

В компании сообщили, что в новой части «Counter-Strike» улучшили несколько механик. В частности, разработчики обновили движок, изменили физику дыма, улучшили тикрейт (частота, с которой сервер обновляет данные об игре), а также дополнили или воссоздали с нуля игровые карты. Все предметы пользователей предыдущей игры серии, «Counter-Strike: Global Offensive», сохранятся в новой части.

Эрдни Кагалтынов