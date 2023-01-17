Депутаты выпускают пар

На базе комиссии по вопросам правопорядка и законности создается рабочая группа для изучения возможности ограничения продажи электронных сигарет. Поводом для инициативы стал факт гибели 14-летнего подростка, предположительно из-за курения вейпа. Эксперты сомневаются, что ограничения на законодательном уровне позволят защитить граждан от негативных последствий от вредной привычки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В рамках парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности будет создана рабочая группа для изучения возможности ограничения продажи электронных сигарет. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания и руководитель комиссии Константин Чебыкин, ранее предложивший запретить петербуржцам курить кальяны и вейпы на общедомовых территориях коммунальных квартир и общежитий. Рабочая группа по регуляции вейпов, а также других альтернативных приборов для курения (электронных сигарет, одноразовых устройств) начнет работу в ближайшие недели. К ее деятельности привлекут представителей комитета по образованию, МВД, Роспотребнадзора и других структур. В задачи группы войдет проработка способов регулирования распространения устройств и никотинсодержащей продукции, разработка способов профилактики и информирования о вреде курения для несовершеннолетних. Поводом для создания такой группы стала гибель подростка, предположительно из-за курения вейпа. В Санкт-Петербурге, в квартире одного из домов на Новосмоленской набережной, найдено тело 14-летнего подростка. Рядом с телом восьмиклассника находились мобильный телефон и два флакона жидкости для вейпа. Внешних признаков насильственной смерти на теле юноши не обнаружено. Причину смерти установит вскрытие.

Руководитель комиссии по вопросам правопорядка и законности Константин Чебыкин сообщил, что для предотвращения таких случаев детям необходима профилактика. Так, рабочая группа проработает возможность пропаганды «здорового образа жизни»: детям в школах будут рассказывать о вреде потребления не только табака, но и другой никотинсодержащей продукции, об ингредиентах, жидкостях и их небезопасном содержании, а также о трагических случаях, которые случились с их сверстниками.

«Рабочая группа создана, чтобы понять, что у людей за вейпы, на каком основании все это продается, изготавливается. Насколько мы сейчас это видим, необходимо понять, могут ли эти жидкости продаваться без лабораторных исследований. Лично мое мнение: продажа этих вейпов, как минимум, должна быть приравнена к продаже сигарет»,— пояснил господин Чебыкин.

При этом в России продажа вейпов уже и так приравнена к продаже сигарет и табака. Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отметил, что сейчас не очень понятно, о каких ограничениях может идти речь, поскольку на сегодняшний день продажа никотинсодержащих жидкостей, одноразовых вейпов и альтернативных систем доставки никотина в Российской Федерации уже достаточно жестко регулируется на законодательном уровне, причем на уровне, на котором регулируется и продажа сигарет и табачных изделий. Так, уже введен запрет на продажу и использование никотинсодержащей продукции на территориях образовательных учреждений, в культурных, медицинских и спортивных учреждениях, в зданиях, занимаемых органами власти, на всех видах общественного транспорта, на ярмарках и выставках.

«Электронные сигареты уже подлежат сертификации, хотя пока речь идет только о добровольной сертификации, однако с этого года все жидкости и одноразовые системы, содержащие жидкости, включая импорт, уже подлежат обязательному маркированию для последующего сканирования при продаже с отправкой информации в систему «Честный знак» (альтернатива ЕГАИС), то есть государство уже в ближайшее время будет получать исчерпывающую информацию о продажах такой продукции»,— объяснил эксперт.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева добавила, что также запрещается вовлечение детей в процесс потребления никотинсодержащей продукции путем покупки для них либо передачи им курительных приборов.

«Инициатива парламентариев Санкт-Петербурга не нова. Ряд федеральных органов ранее уже высказывался на тему предлагаемых запретов или ограничений продажи альтернативных курительных приборов. Так, летом 2022 года Минпромторг прямо выступил против общего запрета, предлагая сохранить продажу, однако сделать ее более контролируемой: маркировать, тем самым отслеживать оборот. С 15 декабря 2022 года начала действовать обязательная маркировка никотинсодержащих жидкостей для электронных сигарет, в том числе в составе системы доставки никотина одноразового использования. При условии, что вейпы и другие альтернативные курительные приборы на рынке появились не вчера, то мера по маркировке на данный момент вряд ли повлияет на объемы потребления, но явно подчистит рынок от нелегальной, фальсифицированной и некачественной продукции»,— рассказала госпожа Токарева.

Екатерина Рязанова