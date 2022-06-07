В зоомагазинах все по-старому

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Из-за нехватки импортных специализированных кормов для домашних животных в крупных городах России практически перестали открываться новые зоомагазины. По этому сегменту розницы ударил и дефицит оборотных средств, возникший из-за вынужденной работы по предоплате с производителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В апреле—мае в крупных городах страны владельцы магазинов товаров для животных приостановили открытие новых точек, сообщили “Ъ” консультанты рынка недвижимости. Так, в Петербурге, по данным аналитиков Maris, спроса среди зоомагазинов на объекты стрит-ритейла практически нет.

Руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев отмечает, что число клиентов, сделавших покупки в московских магазинах зоотоваров, в апреле—мае было ниже на четверть, чем год назад. Падение спроса может быть частично связано с дефицитом некоторых товаров, мартовским скачком продаж и общим стремлением населения экономить, полагает он. Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев подтверждает, что сейчас наблюдается нехватка и дороговизна импортных специализированных кормов, за счет продажи которых розница формировала до 80% доходов.

В сетях «Бетховен» и «Зоозавр» (входит в ГК «Детский мир») на запросы “Ъ” не ответили. О дефиците импортных кормов из-за сбоев логистики говорят и в Wildberries. Некоторые заводы, например, в Германии отказываются работать с российскими ритейлерами из-за репутационных рисков, продолжает Кирилл Дмитриев. Однако более существенная проблема — возросшие издержки на доставку, что уже привело к росту цен на конечную продукцию на 50–100%. Средний тариф на перевозку из ЕС в РФ вырос с €3,2 тыс. до €11 тыс. за фуру, приводит пример он. В Focus Technologies отмечают рост среднего чека в магазинах товаров для животных примерно на 10%.

«В то же время,— продолжает господин Дмитриев,— для многих участников рынка стали недоступны кредиты из-за возросшей ставки рефинансирования ЦБ, а все партнеры, в том числе и российские, теперь работают только по предоплате». Поэтому, добавляет он, у ритейлеров сейчас проблемы с нехваткой оборотных средств, что не позволяет думать о развитии.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов видит основную проблему в сегменте продаж товаров для животных в отсутствии консолидации рынка. Это, по его словам, приводит к отсутствию понятных для посетителей форматов. «Активнее всего развиваются небольшие корнеры в торгцентрах с нестабильным высокомаржинальным ассортиментом, в то время как востребованный у потребителей формат, по нашим опросам,— магазины, совмещенные с ветеринарными аптеками и кабинетами»,— отмечает господин Ванчугов. Гендиректор DNA Realty Алексей Белых ожидает, что ритейлеры в итоге смогут решить проблему с поставками импортных кормов, но для оптимизации издержек они будут вынуждены открывать торговые точки площадью до 150 кв. м, а не до 600 кв. м, как это делают сейчас.

Развитию рынка товаров для животных не помешала даже пандемия: в этот период россияне во время локдаунов заводили питомцев. По данным NielsenIQ, к началу 2022 года почти у 70% россиян были домашние животные. По итогам прошлого года продажи кормов для животных выросли на 11,9%, констатируют там. При этом геополитический кризис привел к сокращению расходов россиян и пересмотру трат. В NielsenIQ ожидают, что в этот кризис из-за проблем с импортом и снижения покупательной способности специализированной рознице придется переключиться на развитие собственных брендов.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова