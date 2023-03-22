Правительство РФ нашло в Москве новых владельцев для петербургского порта «Бронка»

Оператор портового терминала «Бронка» в Санкт-Петербурге ООО «Феникс» передадут на баланс московской компании «НКК-Логистик» за 10,9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

«Росимуществу в месячный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить заключение с покупателем договора купли-продажи»,— говорится в документе, опубликованном на государственном портале правовой информации.

Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, 80% ООО «НКК-Логистик» принадлежит ООО «НКК», остальной долей владеет генеральный директор предприятия Алексей Распопов.

Ранее правительство РФ рассматривало возможность передачи «Бронки» в собственность Республики Беларусь. До лета 2021 года портовые активы «Бронка Групп» принадлежали семьям экс-главы ФСО Евгения Мурова и генерала ФСБ в отставке Николая Негодова. В 2021 году суд обратил 100% ООО «Феникс» в доход государства, посчитав, что порт строился на коррупционные средства. В феврале 2022 года правительство РФ распорядилось передать эти порт в собственность госкорпорации «Ростех».

ММПК «Бронка» — единственный в Санкт-Петербурге глубоководный порт, способный принимать суда длиной до 347 м и осадкой до 13 м. Комплекс был введен в эксплуатацию в 2015 году.

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