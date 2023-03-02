Петербургский порт «Бронка» могут передать в собственность Беларуси до конца 2023 года

Сделку по приобретению федерального портового комплекса «Бронка» в Санкт-Петербурге между Республикой Беларусь и РФ могут закрыть до конца 2023 года. Об этом сообщила глава Минтранса республики Алексей Авраменко.

«Сделка в процессе, думаю, в ближайшее время завершится... Речь о покупке»,— сказал министр журналистам (цитата по «РИА Новости»).

ММПК «Бронка» — единственный в Санкт-Петербурге глубоководный порт, способный принимать суда длиной до 347 м и осадкой до 13 м. Комплекс был введен в эксплуатацию в 2015 году. До 2017 года порт принадлежал холдингу «Форум».

Власти Белоруссии планируют строительство и расширение собственных портовых мощностей в Санкт-Петербурге с весны 2022 года. Позже президент республики Александр Лукашенко осматривал с акватории порт Бронка. Кроме того, ранее республика договорилась с Мурманской областью о строительстве терминала мощностью 5-7 млн тонн на Кольском полуострове.

Подробнее — в материале «Белорусское окно в Европу».

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