Парламент Крыма осудил решение Лондона поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов осудил решение Великобритании о поставках Украине бронебойных снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По заявлению господина Константинова, эти меры приведут к эскалации конфликта.

«Безусловно, это попытка спровоцировать Россию на жесткие меры. А затем с учетом их пропагандистских возможностей они будут моментально в СМИ создавать из России образ агрессора, который не может ни перед чем остановиться»,— цитирует издание сообщение главы крымского парламента.

При этом Владимир Константинов выразил сомнение в том, что вооружение будет действительно отправлено в Украину. По его мнению, эти сведения — способ Запада ведения информационной войны и попытка оказания психологического давления.

Ранее, 20 марта, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что государство направит в Украину бронебойные боеприпасы, оснащенные обедненным ураном и танки Challenger 2. В МИД РФ заявили, что данный шаг приведет к серьезной эскалации конфликта. Глава министерства Сергей Лавров отметил, что дальнейшие действия РФ будут планироваться с учетом данных поставок.

Анастасия Донскова

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