Подросток стал фигурантом уголовного дела после показательного избиения на Думской улице

Подросток стал фигурантом уголовного дела после публикации скандального видео с показательным избиением сверстников на Думской улице в Санкт-Петербурге. Его завели после заявления в полицию матери 17-летнего пострадавшего одиннадцатиклассника из Мурино, пишет «Фонтанка».

Уголовное дело расследуется по статье о хулиганстве. Внимание правоохранительных органов привлекло видео в соцсетях, на котором показана череда нападений коротко стриженного юноши на подростков. Фигурантом расследования оказался 16-летний воспитанник детского дома, который учится в девятом классе школы-интерната. В настоящее время он задержан, он находится в изоляторе временного содержания.

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