Призванные по повестке

На открывающейся 23 марта встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС должны утвердить планы по поставкам Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов. Однако одними снарядами украинская тематика в повестке Европейского совета не исчерпывается. Участники встречи обсудят ситуацию, сложившуюся в результате выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России, и затронут вопрос выполнения зерновой сделки. Неслучайно на рабочий обед лидеров стран ЕС приглашен генсек ООН Антониу Гутерриш, который может прокомментировать обе эти темы. Тем временем по видеосвязи к участникам встречи обратится президент Украины Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Наша цель — предоставить Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев и обеспечить соответствующее финансирование»,— провозгласил председатель Евросовета Шарль Мишель накануне саммита в Брюсселе

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ «Наша цель — предоставить Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев и обеспечить соответствующее финансирование»,— провозгласил председатель Евросовета Шарль Мишель накануне саммита в Брюсселе

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

График дискуссий во время двухдневного заседания в Брюсселе обещает быть плотным. Съехавшимся в бельгийскую столицу лидерам стран ЕС предстоит обсудить состояние европейской экономики, проблемы энергетической сферы, включая высокие цены на ресурсы и «поэтапное снижение зависимости от российского ископаемого топлива», миграционные вызовы и многие другие вопросы. Однако ключевой темой традиционно станет российско-украинский конфликт.

Накануне профильные министры усердно поработали над тем, чтобы лидерам Евросоюза было что утвердить. В пригласительном письме участникам встречи председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что с момента последнего саммита глав государств и правительств в феврале политики и чиновники работали «над срочным расширением масштабов производства и доставки боеприпасов Украине». «Наша цель — предоставить Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев и обеспечить соответствующее финансирование. С этой целью нам необходимо будет принять меры по наращиванию производственных мощностей европейской оборонной промышленности»,— заявил господин Мишель.

И хотя речь идет об обычных артиллерийских снарядах, тот факт, что решать проблему их нехватки (как у ВСУ, так и на складах стран-членов) государства Евросоюза собрались сообща,— это необычно для объединения, которое ранее всегда оставляло вопросы обороны в ведении национальных правительств (см. “Ъ” от 22 марта). И окончательно решиться на этот исторический шаг, выводящий оборонную составляющую союза на новый уровень, предстоит в ближайшие два дня лидерам ЕС.

В повестке встречи, помимо прочего, есть вопрос, обозначенный как «привлечение к ответственности виновных» в событиях вокруг украинского кризиса. Это явный отсыл к решению МУС выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой (см. “Ъ” от 21 марта). Этот вопрос обсуждался и во время встречи министров иностранных дел стран ЕС на этой неделе, но из-за позиции Венгрии участникам переговоров не удалось принять совместный документ по этому поводу, и Брюсселю пришлось ограничиться заявлением от имени главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Будапешт, правда, опроверг появившуюся в СМИ информацию об использовании Венгрией права вето, однако фактически подтвердил, что республика не была в восторге от идеи коллективной оценки действий МУС. Другими словами, судьба совместного заявления стран Евросоюза по решению МУС также будет обсуждаться 23–24 марта. При этом, как пишут западные СМИ, если Будапешт хотел бы дистанцироваться от этой темы, то некоторые страны, напротив, считают предлагаемые формулировки — такие как «ЕС принимает к сведению» выданные МУС ордера — слишком мягкими и настаивают на ужесточении риторики.

Еще одним пунктом повестки станет глобальная продовольственная безопасность. Очевидно, что в контексте украинского кризиса речь пойдет и о зерновой сделке, недавно продленной на 60, а не на 120 дней из-за поставленного Россией условия разблокировать экспорт ее сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки, что предусматривают стамбульские соглашения прошлого года. Срок пролонгации «черноморской инициативы», кстати, вызвал споры, поскольку в Киеве заявили о продлении работы гуманитарных коридоров в Черном море для вывоза украинского зерна на 120 дней. О таком же периоде говорил и пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик (см. “Ъ” от 20 марта).

Возможно, разобраться в статусе зерновой сделки европейцам поможет генсек ООН Антониу Гутерриш, с которым у лидеров ЕС 23 марта состоится рабочий обед.

«Надеюсь, у нас будет продуктивный обмен мнениями по ключевым геополитическим вопросам и глобальным вызовам»,— отметил накануне Шарль Мишель.

А вот по видеосвязи к участникам встречи в Брюсселе обратится Владимир Зеленский, который в очередной раз призовет союзников усилить давление на Россию и поставлять больше оружия Украине. Последние накануне вновь пообещали помогать Киеву «столько, сколько потребуется» и напомнили, что «с начала войны… предоставили Украине и ее народу около €67 млрд, а также приняли беспрецедентный набор ограничительных мер против России, оказавших заметное влияние на ее режим и экономику».

В Москве, напомним, не раз отмечали, что поставки вооружений Киеву приводят лишь к дальнейшей эскалации конфликта, а санкции против РФ контрпродуктивны. Более того, как заявила на днях представитель МИД России Мария Захарова, достижение устойчивого мира будет невозможно без «отмены всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях».

Алексей Забродин