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Фигурантке дела о хищениях у челябинского минздрава продлили домашний арест

Центральный районный суд Челябинска до 10 июня продлил срок домашнего ареста предпринимательнице Елене Селищевой, которую обвиняют по делу о хищении при закупках министерства здравоохранения региона. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в суде.

Гендиректора «Медсервис-регион» Елену Селищеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. По версии следствия, руководитель организации с марта по декабрь 2020 года уговорила действующего на тот момент замглавы минздрава Александра Кузнецова провести аукционы по приобретению компьютерных томографов по завышенной стоимости и обеспечить победу в них аффилированным ей компаниям. Ущерб от действий предпринимательницы оценивают на сумму более 82 млн руб. Уголовное дело в отношении нее рассматривает Центральный районный суд Челябинска.

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