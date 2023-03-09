Суд проверит показания томографов

В ближайшее время будет направлено в суд уголовное дело предпринимательницы Елены Селищевой, которой вменяют хищение при закупках минздрава Челябинской области. Фигурантку обвиняют в особо крупном мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Как считает следствие, руководитель ЗАО «Медсервис-регион» уговорила бывшего замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова провести торги по приобретению оборудования по завышенной стоимости. Самого экс-чиновника ранее условно осудили на шесть лет за злоупотребление должностными полномочиями. Ущерб от действий предпринимательницы оценивают в сумму свыше 82 млн руб. Вину она не признает.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным следствия, Елена Селищева уговорила бывшего замглавы минздрава закупить томографы по завышенной стоимости у аффилированных компаний

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ По данным следствия, Елена Селищева уговорила бывшего замглавы минздрава закупить томографы по завышенной стоимости у аффилированных компаний

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу предпринимательницы Елены Селищевой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Материалы направят на рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска. Об этом сообщила прокуратура региона.

Гендиректора «Медсервис-регион» Елену Селищеву обвиняют в хищении средств при проведении закупок оборудования министерством здравоохранения Челябинской области на общую сумму 191 млн руб.

По версии следствия, руководитель организации с марта по декабрь 2020 года уговорила действующего на тот момент замглавы минздрава Александра Кузнецова провести аукционы по приобретению компьютерных томографов по завышенной стоимости и обеспечить победу в них аффилированным ей компаниям. Согласно материалам дела, она убедила чиновника, что представляемые ею организации являются надежными поставщиками, а ее прибыль не превысит 22% от стоимости медицинского оборудования.

Позже Александр Кузнецов исключил участие в закупках других организаций и обеспечил победу в конкурсных процедурах компаниям, подконтрольным Елене Селищевой. Контракты на поставку томографов для медицинских учреждений Челябинска, Златоуста, Миасса и Чебаркуля заключили с ООО «Уралмедрезерв» на 47 млн руб., с ООО «Регион-сервис» на 47,5 млн руб., с ООО «Медпроект-Зауралье» на 46,5 млн и 50 млн руб. На момент закупки стоимость указанных томографов серии Optima CT540 при покупке их у производителя ООО «Джии Хэлскеа» (Москва) составляла 25,98 млн руб. за единицу.

В результате проведенных по завышенной стоимости аукционов, как считает следствие, Елена Селищева похитила более 82 млн руб., деньгами она распорядилась по личному усмотрению.

В ходе расследования арестовали имущество обвиняемой на сумму свыше 60 млн руб. Второй фигурант дела о хищении при закупках, бывший замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов в ходе следствия признал вину в злоупотреблении должностными полномочиями и заключил досудебное соглашение. В феврале 2023 года суд приговорил его к шести годам условно с испытательным сроком четыре года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Медсервис-регион» зарегистрировали в Челябинске в марте 2003 года. Основным видом деятельности общества является оптовая торговля фармацевтической продукцией. Компанией на 40% владеет ее руководитель Елена Селищева, остальная часть в равных долях принадлежит Маргарите Мальцевой и Александру Караваеву. Выручка общества за 2021 год составила 969,8 млн руб., чистая прибыль — 10,1 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», впервые Елену Селищеву задержали 28 февраля 2022 года по подозрению в мошенничестве. 1 марта ее освободили в связи с отсутствием оснований для избрания меры пресечения. Повторно предпринимательницу задержали 13 июня в аэропорту Челябинска, откуда она планировала улететь в плановую командировку в Камчатский край. 15 июня женщину отправили под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. В феврале нынешнего года Челябинский областной суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Защитники предпринимательницы Роберт Зиновьев и Сергей Лаврентьев с начала расследования заявляют о необоснованности самой сути обвинения и оказываемом на их доверительницу давлении со стороны следствия. По их мнению, рассматриваемые в рамках дела экономические конфликты нет необходимости решать в рамках уголовного дела: споры, касающиеся стоимости контракта, можно урегулировать в гражданском процессе, в арбитражном суде.

Жалобы на необоснованное, как они считают, уголовное преследование защитники направили ряду высокопоставленных должностных лиц, в том числе уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борису Титову. Бизнес-омбудсмен согласился с доводами адвокатов. Он отметил, что вопрос о мошенничестве должен ставиться только в том случае, если поставщик сфальсифицировал документы, намеренно ввел заказчика в заблуждение о цене продукции, чего не было в рассматриваемом уголовном деле.

«В данном случае, очевидно, в праве считаться предпринимателем Селищевой отказано, поскольку другая сторона сделки — государство. Это очень распространенная причина отказа: бизнес с государством у нас почему-то автоматически перестает считаться бизнесом»,— подчеркнул Борис Титов.

Помимо следственных органов внимание на сомнительные закупки томографов обратило и управление ФАС России по Челябинской области. Сейчас ведомство расследует антимонопольное дело по признакам картельного сговора на торгах по поставке медицинского оборудования с общей ценой контрактов 737 млн руб. Как считают в УФАС, картель создали 19 организаций из семи регионов РФ, связанных друг с другом и использовавших единую инфраструктуру при участии в торгах. Предполагаемыми участниками сговора являются фигурирующие в деле Елены Селищевой компании «Медсервис-регион», «Уралмедрезерв», «Регион-сервис» и «Медпроект-Зауралье».

Михаил Бычков