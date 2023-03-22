Гибридный суперкар Lamborghini LB744 получит 13 режимов работы силовой установки

Компания Lamborghini раскрыла подробности о гибридном суперкаре с V12, который станет первой серийной моделью с бензо-электрической силовой установкой.

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Фото: Lamborghini Lamborghini LB744

Фото: Lamborghini

Модель, известная пока под внутризаводским индексом LB744, будет построена вокруг «монофюзеляжа» — углепластикового монокока с передним подрамником из кованого углеволокна. Суперкар оснастят активной аэродинамикой, повышающей прижимную силу, работающей в связке с с полуактивной подвеской.

Новинка получит силовую установку суммарной мощностью 1015 л.с. За основу взят новый атмосферный 6,5-литровый V12, дополненный тремя электродвигателями, один из которых интегрирован в новую 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, а литий-ионный аккумулятор установлен в трансмиссионном туннеле.

Новый V12 выдает 825 л.с. и 725 Нм и приводит в движение заднюю ось, а на передней оси установлены два электромотора по 150 л.с. каждый, обеспечивающие полный привод с системой векторизации тяги Lamborghini Dinamica Veicolo 2.0. Электромотор в трансмиссии способен подавать дополнительную тягу на заднюю ось.

Батарея 3,8 кВт•ч поддерживает зарядку как от внешней электросети, так и за счет рекуперации энергии на торможениях. По умолчанию новый суперкар Lamborghini является переднеприводным и двигается на электромоторах, а также они отвечают за езду задним ходом.

Для силовой установки предусмотрены 13 режимов работы, основными из которых являются Citta, Strada, Sport и Corsa, дополненными особыми гибридными режимами Recharge, Hybrid и Performance. В городском режиме Citta суперкар передвигается на электротяге и мощность двигателя ограничена 180 л.с., в Strada задействован бензиновый двигатель и мотор выдает до 886 л.с., в Sport мощность составит 907 л.с., а в трековом Corsa в сочетании с Performance отдача составляет максимальные 1015 л.с. и кроме того возможно отключение системы стабилизации.

Напомним, выпуск Lamborghini Aventador — самого массового и последнего автомобиля марки с бензиновым V12 — завершился в сентябре 2022 года. С 2023 года все новые модели Lamborghini будут иметь гибридную силовую установку. Сроки премьеры Lamborghini LB744 не названы.

Максим Вершинин

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