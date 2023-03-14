Lamborghini показала шасси гибридного суперкара LB744

Компания Lamborghini показала шасси гибридного суперкара с V12, который станет первой серийной моделью с бензо-электрической силовой установкой.

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Фото: Lamborghini Lamborghini LB744

Фото: Lamborghini

Модель, известная пока под внутризаводским индексом LB744, будет построена вокруг «монофюзеляжа» — углепластикового монокока с передним подрамником из кованого углеволокна. Заявлено, что шасси новинки на 10% легче шасси Lamborghini Aventador и на 25 % жестче на кручение.

Задний подрамник нового суперкара имеет традиционную конструкцию из высокопрочного алюминиевого сплава. За счет особого сочетания элементов стоек амортизаторов задней подвески и крепления трансмиссии удалось добиться снижения веса, повышения жесткости и сокращения сварочных швов.

Напомним, ранее стало известно, что 2023 года все новые модели Lamborghini будут иметь гибридную силовую установку. Сроки премьеры Lamborghini LB744, оснащенного новым 1015-сильным двигателем, не названы.

Максим Вершинин

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