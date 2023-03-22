Шойгу: за время спецоперации 90% экипажей армейской авиации получили боевой опыт

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, с начала проведения российской военной операции на Украине воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили свыше 20 тыс. объектов. По его словам, боевой опыт в ходе операции получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации. Его слова распространила пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«За время операции совершено более 140 тыс. боевых вылетов. Всего воздушно-космические силы уничтожили более 20 тыс. объектов противника. Не менее важные задачи в зоне специальной операции выполняют летчики военно-транспортной авиации, которые в круглосуточном режиме доставляют грузы и личный состав»,— рассказал министр на заседании коллегии Минобороны России.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что за время военной операции России на Украине боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% — стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Одним из приоритетных направлений в развитии ВКС господин Шойгу назвал оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, в 2023 году завершат модернизацию системы ПВО Москвы.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева